Російські безпілотники пошкодили об’єкти інфраструктури, житловий будинок і приватне підприємство у Коростенському та Житомирському районах.

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У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт енергоінфраструктури, амбулаторію, житловий будинок і цивільне приватне підприємство у Коростенському та Житомирському районах.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Під час нічної атаки на Житомирщину ворожими дронами було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторію, житловий будинок та цивільне приватне підприємство в Коростенському та Житомирському районах", – ідеться у повідомленні.

Пожежі, що виникли на місцях падіння ударних безпілотників, ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі фахівці перевіряють територію на наявність залишків вибухонебезпечних предметів.

За інформацією ОВА, жертв і постраждалих унаслідок атаки немає.