З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
ГоловнаСуспільствоВійна

На Житомирщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено енергооб’єкт та амбулаторію

Російські безпілотники пошкодили об’єкти інфраструктури, житловий будинок і приватне підприємство у Коростенському та Житомирському районах.

На Житомирщині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено енергооб’єкт та амбулаторію
Фото: Житомирська ОВА

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Житомирську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт енергоінфраструктури, амбулаторію, житловий будинок і цивільне приватне підприємство у Коростенському та Житомирському районах.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Під час нічної атаки на Житомирщину ворожими дронами було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури,  амбулаторію, житловий будинок та цивільне приватне підприємство в Коростенському та Житомирському районах", – ідеться у повідомленні.

Пожежі, що виникли на місцях падіння ударних безпілотників, ліквідували рятувальники ДСНС.

Наразі фахівці перевіряють територію на наявність залишків вибухонебезпечних предметів.

За інформацією ОВА, жертв і постраждалих унаслідок атаки немає.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies