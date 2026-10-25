На Херсонщині через російські обстріли поранені двоє людей

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Минулої доби російські військові обстрілювали Херсонщину з авіації, атакували безпілотниками та били з артилерії. Унаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Білозерка, Берислав, Добрянка, Біляївка, Заможне, Костирка, Урожайне, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Дар’ївка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Антонівка, Садове, Гончарне, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Комишани, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новоолександрівка, Станіслав, Суханове, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дніпровське, Розлив та місто Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкоджена багатоповерхівка. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.

Крім того, вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей.