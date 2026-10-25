За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1850 російських військових

Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,57 млн осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1850 солдатів армії РФ, а також військову техніку ворога.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 року
Особовий склад:
близько 1 578 450 (+1 850) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 447 (+3)
Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)
Артилерійські системи: 51 614 (+49)
РСЗВ: 2 237 (+5)
Засоби ППО: 1 725 (+3)
Літаки: 449
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738)
Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)
Спеціальна техніка: 4 856 (+4)
У дужках зазначено втрати за минулу добу.
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України.