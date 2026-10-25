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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1850 російських військових

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,57 млн осіб.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1850 російських військових
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,57 млн осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1850 солдатів армії РФ, а також військову техніку ворога.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 року

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Фото: Генштаб ЗСУ

Особовий склад:

близько 1 578 450 (+1 850) осіб

Озброєння та військова техніка:

 Танки: 12 447 (+3)

 Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)

 Артилерійські системи: 51 614 (+49)

 РСЗВ: 2 237 (+5)

 Засоби ППО: 1 725 (+3)

 Літаки: 449

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 Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

 Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)

 БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738)

 Крилаті ракети: 5 138

Морська техніка:

 Кораблі та катери: 35

 Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

 Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)

 Спеціальна техніка: 4 856 (+4)

У дужках зазначено втрати за минулу добу.

Дані уточнюються.

Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України.

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