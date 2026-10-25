Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Унаслідок ударів також пошкоджені приватний будинок і господарська споруда в селі Солончаки.

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Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed та FPV-дронами. Під ударом була енергетична інфраструктура, також зафіксували пошкодження житла й господарської споруди.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, ворог атакував енергетичну інфраструктуру області безпілотниками типу Shahed. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі російські війська атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Унаслідок удару в селі Солончаки пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Постраждалих немає.

Також ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду. За попередньою інформацією, люди не постраждали.