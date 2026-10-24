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Російська атака спричинила аварійне знеструмлення в одному з районів Вінниччини

Попередньо, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Російська атака спричинила аварійне знеструмлення в одному з районів Вінниччини
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Внаслідок влучання в енергооб’єкт в одному з районів регіону сталося аварійне відключення електропостачання.

Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу й відновленням електропостачання.

Заболотна закликала жителів області ощадливо споживати електроенергію, щоб не допустити перевантаження мереж, і подякувала силам протиповітряної оборони за захист регіону.

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