Російська атака спричинила аварійне знеструмлення в одному з районів Вінниччини

Російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру Вінницької області. Внаслідок влучання в енергооб’єкт в одному з районів регіону сталося аварійне відключення електропостачання.
Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Наразі рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу й відновленням електропостачання.
Заболотна закликала жителів області ощадливо споживати електроенергію, щоб не допустити перевантаження мереж, і подякувала силам протиповітряної оборони за захист регіону.
- Раніше, у ніч на 23 жовтня, російські війська масовано атакували Вінниччину. Тоді в області зазнали пошкоджень енергетична та промислова інфраструктура, приватні будинки й господарські споруди. Постраждалих не було.