Лубінець: До українських військовополонених уперше з 2022 року допустили іноземного представника

Крім того, до наших полонених почали частіше приходити представники російської омбудсманки.

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Представник Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі відвідав українських військовополонених у РФ. Це перший подібний візит іноземного представника з початку повномасштабного вторгнення.

Таку інформацію озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, українські захисники також підтвердили, що до них почали регулярно приходити представники російської омбудсманки.

Лубінець зазначив, що напередодні знову провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою щодо повернення українців.