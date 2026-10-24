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Лубінець: До українських військовополонених уперше з 2022 року допустили іноземного представника

Крім того, до наших полонених почали частіше приходити представники російської омбудсманки.

Лубінець: До українських військовополонених уперше з 2022 року допустили іноземного представника
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Представник Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі відвідав українських військовополонених у РФ. Це перший подібний візит іноземного представника з початку повномасштабного вторгнення.

Таку інформацію озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, українські захисники також підтвердили, що до них почали регулярно приходити представники російської омбудсманки.

Лубінець зазначив, що напередодні знову провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою щодо повернення українців. 

  • Раніше омбудсман повідомляв, що лише Міжнародний комітет Червоного Хреста має мандат на відвідування полонених, спілкування з ними, фіксацію умов утримання, забезпечення їхніх прав, зокрема, права на спілкування з рідними.
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