Лубінець: До українських військовополонених уперше з 2022 року допустили іноземного представника

Представник Ватикану, кардинал Маттео Дзуппі відвідав українських військовополонених у РФ. Це перший подібний візит іноземного представника з початку повномасштабного вторгнення.
Таку інформацію озвучив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, українські захисники також підтвердили, що до них почали регулярно приходити представники російської омбудсманки.
Лубінець зазначив, що напередодні знову провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою щодо повернення українців.
- Раніше омбудсман повідомляв, що лише Міжнародний комітет Червоного Хреста має мандат на відвідування полонених, спілкування з ними, фіксацію умов утримання, забезпечення їхніх прав, зокрема, права на спілкування з рідними.