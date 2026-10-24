​На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус і позашляховик: є постраждалі

У Яворівському районі Львівської області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та позашляховика травмувалися п’ятеро людей. Серед потерпілих – водії обох транспортних засобів і троє пасажирів автобуса.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
Аварія сталася вранці 24 жовтня, близько 07:00, на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Солиги. Зіткнулися рейсовий автобус "Еталон", за кермом якого перебував 37-річний чоловік, та Volkswagen Touareg під керуванням 48-річного водія.
Унаслідок ДТП травмувалися обидва водії, а також троє пасажирів автобуса: чоловіки віком 48 і 49 років та 42-річна жінка.
Усіх потерпілих доправили до лікарні. Наразі медики встановлюють діагнози. Поліцейські з’ясовують обставини аварії.