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​На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус і позашляховик: є постраждалі

Травмувались 5 людей, серед них – обидва водії.

​На Львівщині зіткнулися рейсовий автобус і позашляховик: є постраждалі
ДТП сталась в Яворівському районі
Фото: Поліція Львівської області

У Яворівському районі Львівської області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та позашляховика травмувалися п’ятеро людей. Серед потерпілих – водії обох транспортних засобів і троє пасажирів автобуса.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Аварія сталася вранці 24 жовтня, близько 07:00, на автодорозі Львів – Краковець поблизу села Солиги. Зіткнулися рейсовий автобус "Еталон", за кермом якого перебував 37-річний чоловік, та Volkswagen Touareg під керуванням 48-річного водія.

Унаслідок ДТП травмувалися обидва водії, а також троє пасажирів автобуса: чоловіки віком 48 і 49 років та 42-річна жінка. 

Усіх потерпілих доправили до лікарні. Наразі медики встановлюють діагнози. Поліцейські з’ясовують обставини аварії.

Фото: Поліція Львівської області
Фото: Поліція Львівської області

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