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На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють в отруєнні українських військових

За даними слідства, дівчина виконувала вказівки кураторів з Росії.

На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють в отруєнні українських військових
17-річну дівчину затримали на Житомирщині
Фото: Нацполіція України

Правоохоронці Житомирщини затримали 17-річну дівчину, яка, за даними слідства, допомагала російській ФСБ отруювати українських військовослужбовців. Загинули двоє військових, ще чотирьох вдалося врятувати.

Про це повідомив в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

За версією слідства, дівчина діяла за вказівками російського куратора: фасувала наркотичні речовини та відправляла їх поштою, використовуючи вигадані дані відправника. За виконання цих завдань їй обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень.

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Організатори схеми знаходили військових через Telegram і пропонували їм безкоштовні наркотики. Після отримання посилок  їх просили вжити вміст на камеру. Водночас військові не знали, що капсули містять смертельну дозу метадону.

Поліції вдалось запобігти 4 вбивствам

Двоє військовослужбовців померли від отруєння на Житомирщині. Під час розслідування цих убивств поліцейські встановили інших отримувачів посилок. Це дало змогу запобігти ще чотирьом убивствам у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Затриманій повідомили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою групою осіб, а також у пересиланні наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці також перевіряють її можливу причетність до інших злочинів. У Нацполіції зазначили, що двоє загиблих військових самовільно залишили військові частини, тоді як врятовані продовжували службу. 

Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі
Фото: Нацполіція України
Дівчині загрожує до 15 років позбавлення волі

  • Раніше на Рівненщині завершили досудове розслідування щодо 14-річної дівчини, яку обвинувачують у вбивстві 27-річного військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Дівчина отруїла військового сумішшю алкоголю та наркотиків, а коли він знепритомнів, задушила його під час відеозв’язку з куратором з фсб. Також слідство встановило її причетність до підпалу військового автомобіля в Рівному. 
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