У ніч на 23 жовтня російська армія вдарила по Одещині. Під обстрілом був енергетичний обʼєкт. Люди не постраждали.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. За даними ДСНС, внаслідок російського обстрілу зруйновані 4 недіючі бази відпочинку.
«Цієї ночі російська армія атакувала обʼєкт енергетики ДТЕК Одеські електромережі та цивільну інфраструктуру півдня Одещини», – йдеться у повідомленні Кіпера.
Під ворожими ударами опинилася й рекреаційна зона. Пожежі, що виникли, станом на ранок ліквідовані. Інформація про постраждалих не надходила.
- Російська армія атакувала також енергетику у Житомирській області.