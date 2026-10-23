Під ворожими ударами опинилася і рекреаційна зона.

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У ніч на 23 жовтня російська армія вдарила по Одещині. Під обстрілом був енергетичний обʼєкт. Люди не постраждали.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. За даними ДСНС, внаслідок російського обстрілу зруйновані 4 недіючі бази відпочинку.

«Цієї ночі російська армія атакувала обʼєкт енергетики ДТЕК Одеські електромережі та цивільну інфраструктуру півдня Одещини», – йдеться у повідомленні Кіпера.

Під ворожими ударами опинилася й рекреаційна зона. Пожежі, що виникли, станом на ранок ліквідовані. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російських атак на Одещині