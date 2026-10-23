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У Полтаві росіяни атакували об’єкт залізничної інфраструктури

Попередньо, люди не постраждали. 

У Полтаві росіяни атакували об’єкт залізничної інфраструктури
Наслідки російської атаки на Полтавщині
Фото: ДСНС

У ніч на 23 жовтня російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Як розповіли у ДСНС, у обласному центрі ворог вдарив по обʼєкту залізничної інфраструктури. 

Там виникла пожежа. На місці працювали рятувальники та техніка Полтавського гарнізону.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

За словами очільника ОВА Віталія Дяківнича, у Полтавській громаді зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі приватні будинки, споруди та лінію електропередач. 

Рятувальник на місці ліквідації російського обстрілу
Фото: ДСНС
Рятувальник на місці ліквідації російського обстрілу

  • Уночі сили ППО знешкодили 140 із 176 запущених російських безпілотників. Зафіксовано влучання на 19 локаціях, і в 13 місцях впали уламки.
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