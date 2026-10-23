У ніч на 23 жовтня російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Як розповіли у ДСНС, у обласному центрі ворог вдарив по обʼєкту залізничної інфраструктури.
Там виникла пожежа. На місці працювали рятувальники та техніка Полтавського гарнізону.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
За словами очільника ОВА Віталія Дяківнича, у Полтавській громаді зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі приватні будинки, споруди та лінію електропередач.
- Уночі сили ППО знешкодили 140 із 176 запущених російських безпілотників. Зафіксовано влучання на 19 локаціях, і в 13 місцях впали уламки.