Попередньо, люди не постраждали.

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У ніч на 23 жовтня російська армія атакувала Полтавщину безпілотниками. Як розповіли у ДСНС, у обласному центрі ворог вдарив по обʼєкту залізничної інфраструктури.

Там виникла пожежа. На місці працювали рятувальники та техніка Полтавського гарнізону.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

За словами очільника ОВА Віталія Дяківнича, у Полтавській громаді зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі приватні будинки, споруди та лінію електропередач.

Фото: ДСНС Рятувальник на місці ліквідації російського обстрілу