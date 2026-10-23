Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
У Папи Лева діагностували поширену форму раку легень
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп переконує, що Ілон Маск повністю відновив роботу Starlink в Україні

Республіканець відмовився пояснити, чи сталося це після його особистого прохання.

Трамп переконує, що Ілон Маск повністю відновив роботу Starlink в Україні
Starlink
Фото: t.me/OleksiyKuleba/3379

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що доступ до інтернету за допомогою терміналів Starlink для українських військових нібито було повністю відновлено.

Як пише BBC, виступ глави американської держави з цього приводу стався через декілька годин після того, як Президент України Володимир Зеленський говорив, що попри поліпшення ситуації, обмеження на швидкості понад 160 кілометрів на годину досі існує - що заважає роботі українських ударних дронів та перехоплювачів.

Трамп відмовився підтвердити чи спростувати інформацію американських ЗМІ, що йому довелося особисто телефонувати Ілону Маску та просити керівника компанії SpaceX прибрати обмеження на Starlink для ЗСУ.

І Маск, і Білий дім заперечували свою причетність до перебоїв із системою супутникового інтернету, хоча журналісти дізналися, що обмеження насправді були ініційовані першим в історії людства трильйонером. Сам Маск при цьому намагався перекласти відповідальність на уряд США.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies