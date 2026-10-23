Трамп переконує, що Ілон Маск повністю відновив роботу Starlink в Україні

Республіканець відмовився пояснити, чи сталося це після його особистого прохання.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що доступ до інтернету за допомогою терміналів Starlink для українських військових нібито було повністю відновлено.

Як пише BBC, виступ глави американської держави з цього приводу стався через декілька годин після того, як Президент України Володимир Зеленський говорив, що попри поліпшення ситуації, обмеження на швидкості понад 160 кілометрів на годину досі існує - що заважає роботі українських ударних дронів та перехоплювачів.

Трамп відмовився підтвердити чи спростувати інформацію американських ЗМІ, що йому довелося особисто телефонувати Ілону Маску та просити керівника компанії SpaceX прибрати обмеження на Starlink для ЗСУ.

І Маск, і Білий дім заперечували свою причетність до перебоїв із системою супутникового інтернету, хоча журналісти дізналися, що обмеження насправді були ініційовані першим в історії людства трильйонером. Сам Маск при цьому намагався перекласти відповідальність на уряд США.