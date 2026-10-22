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WSJ: Трамп подзвонив Ілону Маску та попросив його зняти обмеження на Starlink в Україні

Як повідомляють джерела видання, невдовзі після їхньої розмови, система запрацювала значно краще.

WSJ: Трамп подзвонив Ілону Маску та попросив його зняти обмеження на Starlink в Україні
Ілон Маск та Дональд Трамп
Фото: PBS

Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

Про це повідомляє WSJ.

За словами офіційних осіб США та України, невдовзі після їхньої розмови, система запрацювала краще. Зазначається, що система не була відновлена до повної функціональності, але працювала на вищих швидкостях, ніж під обмеженням.

За даними видання, Трамп сказав Маску, що він розчарований тим, що швидкість системи залишається обмеженою приблизно 100 миль на годину. Обмеження швидкості зробило деякі українські наступальні безпілотники та перехоплювачі безсилими проти російських атак.

За словами чиновників, цього тижня Трамп заявив помічникам і союзникам, що хоче зупинити уповільнення Starlink, який українські війська використовують для самозахисту вздовж лінії фронту.

  • Низка конгресменів США закликали Трампа переконати Маска дати Україні доступ до Starlink для ударів по Росії. Зокрема, ідеться про пошук і знищення ракетних установок на території РФ.
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