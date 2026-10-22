WSJ: Трамп подзвонив Ілону Маску та попросив його зняти обмеження на Starlink в Україні

Як повідомляють джерела видання, невдовзі після їхньої розмови, система запрацювала значно краще.

Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску та попросив його зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

Про це повідомляє WSJ.

За словами офіційних осіб США та України, невдовзі після їхньої розмови, система запрацювала краще. Зазначається, що система не була відновлена до повної функціональності, але працювала на вищих швидкостях, ніж під обмеженням.

За даними видання, Трамп сказав Маску, що він розчарований тим, що швидкість системи залишається обмеженою приблизно 100 миль на годину. Обмеження швидкості зробило деякі українські наступальні безпілотники та перехоплювачі безсилими проти російських атак.

За словами чиновників, цього тижня Трамп заявив помічникам і союзникам, що хоче зупинити уповільнення Starlink, який українські війська використовують для самозахисту вздовж лінії фронту.