Низка конгресменів США закликали Трампа переконати Маска дати Україні доступ до Starlink для ударів по Росії

Зокрема, ідеться про пошук і знищення ракетних установок на території РФ.

Двопартійна група з майже двох десятків членів Палати представників США звернулася до президента Дональда Трампа із закликом вмовити Ілона Маска надати Україні доступ до супутникової системи Starlink для пошуку та знищення ракетних установок на території Росії.

Відповідний лист, до якого приєдналися сім республіканців та 16 демократів, надійшов до Білого дому, пише The Hill.

Законодавці зазначили, що один телефонний дзвінок президента може врятувати життя та дати Путіну додаткові стимули для переговорів. Вони підкреслили: якщо Україна не може надійно перехоплювати російські ракети, вона повинна мати змогу знешкодити агресора, і супутникова система від SpaceX могла б у цьому допомогти.

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Конгресмени наголосили, що поділяють мету Трампа щодо припинення війни, проте Путін наразі не має наміру зупиняти кровопролиття.

Звернення Палати представників підсилило лобістську кампанію в Сенаті, яку очолює голова Комітету зі збройних сил Роджер Вікер.

Раніше президент України Володимир Зеленський та низка американських посадовців неодноразово закликали розширити доступ до супутників Маска для ураження російських позицій.

Запит конгресменів з'явився на тлі обурення збоями у роботі Starlink та його військової версії Starshield, які ускладнили роботу української протиповітряної оборони та наступальні операції. Низка законодавців уже закликала розслідувати обмеження супутникового зв'язку, а окремі республіканці пообіцяли блокувати інші ініціативи в Конгресі, якщо політика щодо підтримки України не зміниться.

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