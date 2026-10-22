Великобританія призупинить роботу низки державних сервісів через кібервразливості

Робота деяких державних сервісів Великобританії може бути тимчасово призупинена через глобальну проблему у сфері кібербезпеки.
Про це повідомляє BBC з посиланням на британський уряд.
Вразливість виявлено в мові програмування PHP, яка вона збирає необхідну інформацію та відображає її у зручному для перегляду в інтернеті вигляді. Причиною вразливостей стали помилки в програмному коді PHP, допущені під час розробки та підтримки мови міжнародною спільнотою розробників. Дослідник, який допоміг виявити цю вразливість, назвав її “найсерйознішою” проблемою, з якою йому доводилося стикатися.
Зловмисники можуть скористатися цими вразливостями для отримання несанкціонованого доступу до серверів і, наприклад, викрадення конфіденційних даних.
Британські урядовці додають, що вже вжито заходів для виявлення та усунення потенційних вразливостей у системах, а фахівці тісно співпрацюють з компанією OpenAI та міжнародними партнерами.
Цю помилку, яка може зачепити мільйони вебсайтів, зараз намагаються вирішити організації у всьому світі.
Платформа інфраструктури інтернету Cloudflare повідомила про “мільйони” спроб зламу своєї мережі, проте даних про те, що вони були успішними, наразі немає.
- Раніше державні сайти в Нідерландах, Фінляндії та інших країнах Європи тимчасово припиняли роботу держсайтів після виявлення критичних вразливостей у PHP.
- Мову програмування PHP використовують для роботи значної частини інтернету, зокрема сайтів на платформах WordPress, Drupal, Joomla та Magento.
- Вразливості можуть загрожувати не лише державним порталам, а й інтернет-магазинам, новинним ресурсам та іншим сайтам.
- Критичні вразливості PHP вдалося виявити за допомогою штучного інтелекту. Фахівці попереджають, що доступність виправлень і можливість швидко відтворити механізм експлуатації вразливостей можуть сприяти подальшим кібератакам.