Великобританія призупинить роботу низки державних сервісів через кібервразливості

Вразливість виявлено в мові програмування PHP, яка збирає необхідну інформацію та відображає її у зручному для перегляду в інтернеті вигляді.

Робота деяких державних сервісів Великобританії може бути тимчасово призупинена через глобальну проблему у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє BBC з посиланням на британський уряд.

Вразливість виявлено в мові програмування PHP, яка вона збирає необхідну інформацію та відображає її у зручному для перегляду в інтернеті вигляді. Причиною вразливостей стали помилки в програмному коді PHP, допущені під час розробки та підтримки мови міжнародною спільнотою розробників. Дослідник, який допоміг виявити цю вразливість, назвав її “найсерйознішою” проблемою, з якою йому доводилося стикатися.

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Зловмисники можуть скористатися цими вразливостями для отримання несанкціонованого доступу до серверів і, наприклад, викрадення конфіденційних даних.

Британські урядовці додають, що вже вжито заходів для виявлення та усунення потенційних вразливостей у системах, а фахівці тісно співпрацюють з компанією OpenAI та міжнародними партнерами.

Цю помилку, яка може зачепити мільйони вебсайтів, зараз намагаються вирішити організації у всьому світі.

Платформа інфраструктури інтернету Cloudflare повідомила про “мільйони” спроб зламу своєї мережі, проте даних про те, що вони були успішними, наразі немає.

Раніше державні сайти в Нідерландах, Фінляндії та інших країнах Європи тимчасово припиняли роботу держсайтів після виявлення критичних вразливостей у PHP.