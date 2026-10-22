Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСвіт

Великобританія призупинить роботу низки державних сервісів через кібервразливості

Вразливість виявлено в мові програмування PHP, яка збирає необхідну інформацію та відображає її у зручному для перегляду в інтернеті вигляді.

Великобританія призупинить роботу низки державних сервісів через кібервразливості
Фото: EPA/UPG

Робота деяких державних сервісів Великобританії може бути тимчасово призупинена через глобальну проблему у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє BBC з посиланням на британський уряд.

Вразливість виявлено в мові програмування PHP, яка вона збирає необхідну інформацію та відображає її у зручному для перегляду в інтернеті вигляді. Причиною вразливостей стали помилки в програмному коді PHP, допущені під час розробки та підтримки мови міжнародною спільнотою розробників. Дослідник, який допоміг виявити цю вразливість, назвав її “найсерйознішою” проблемою, з якою йому доводилося стикатися.

Реклама

Зловмисники можуть скористатися цими вразливостями для отримання несанкціонованого доступу до серверів і, наприклад, викрадення конфіденційних даних.

Британські урядовці додають, що вже вжито заходів для виявлення та усунення потенційних вразливостей у системах, а фахівці тісно співпрацюють з компанією OpenAI та міжнародними партнерами.

Цю помилку, яка може зачепити мільйони вебсайтів, зараз намагаються вирішити організації у всьому світі.

Платформа інфраструктури інтернету Cloudflare повідомила про “мільйони” спроб зламу своєї мережі, проте даних про те, що вони були успішними, наразі немає.

  • Мову програмування PHP використовують для роботи значної частини інтернету, зокрема сайтів на платформах WordPress, Drupal, Joomla та Magento.
  • Вразливості можуть загрожувати не лише державним порталам, а й інтернет-магазинам, новинним ресурсам та іншим сайтам.
  • Критичні вразливості PHP вдалося виявити за допомогою штучного інтелекту. Фахівці попереджають, що доступність виправлень і можливість швидко відтворити механізм експлуатації вразливостей можуть сприяти подальшим кібератакам.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies