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Reuters: Європейські країни почали обмежувати доступ до урядових вебсайтів через критичні уразливості PHP

Хакери почали використовувати уразливості мови програмування PHP для кібератак.

Reuters: Європейські країни почали обмежувати доступ до урядових вебсайтів через критичні уразливості PHP
Фото: Reuters

Державні сайти в Нідерландах, Фінляндії та інших країнах Європи тимчасово припиняли роботу держсайтів після виявлення критичних вразливостей у мові програмування PHP, пише Reuters.

На тлі повідомлень про використання вразливостей хакерами державні установи відключали онлайн-ресурси як запобіжний захід. 

У Нідерландах кілька організацій за прикладом Національного центру кібербезпеки відключили свої публічні вебсайти. Серед них – порт Роттердама, урядовий портал Overheid.nl, Королівська футбольна асоціація Нідерландів (KNVB), сайти п’яти найбільших політичних партій країни та кількох лікарень.

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Данська муніципальна ІТ-компанія Kombit повідомила про відключення кількох сервісів, зокрема національної платформи для комунікації між школами.

У Фінляндії перебої були масштабнішими. Державний постачальник ІТ-послуг Valtori заявив, що державні мережеві сервіси відключили "як запобіжний захід".

МВС Франції повідомило, що перевело всі свої вебсайти на профілактичне обслуговування. 

Японський хмарний провайдер Sakura Internet у середу призупинив роботу однієї з функцій пристрою для роботи з базами даних.

Мову програмування PHP використовують для роботи значної частини інтернету, зокрема сайтів на платформах WordPress, Drupal, Joomla та Magento. 

Вразливості можуть загрожувати не лише державним порталам, а й інтернет-магазинам, новинним ресурсам та іншим сайтам.

У компанії Cloudflare повідомили, що фіксують перші атаки та оновлюють правила файрвола як тимчасовий захід захисту. Водночас технічний директор компанії Дейн Кнехт наголосив, що встановлення оновлення PHP має залишатися пріоритетом.

Кібербезпекові відомства Європи, Австралії, Японії та Великої Британії рекомендували користувачам PHP негайно оновити системи або відключити сайти до встановлення виправлень.

Плагін Wordfence попередив власників сайтів WordPress, що автоматичні оновлення не встановлять це виправлення. Тому адміністраторам потрібно з’ясувати, хто відповідає за оновлення PHP на сервері.

За інформацією посадовців, проблема може стосуватися всіх версій PHP, починаючи з PHP 5. Водночас розробники ще не уточнили повний перелік уразливих версій.

Раніше дослідники з кібербезпеки повідомили, що критичні вразливості PHP вдалося виявити за допомогою штучного інтелекту. Фахівці попереджають, що доступність виправлень і можливість швидко відтворити механізм експлуатації вразливостей можуть сприяти подальшим кібератакам.

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