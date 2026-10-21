У вересні річна інфляція у країні прискорилася до 3,5%.

Державний борг Великої Британії вперше в історії перевищив 3 трильйони фунтів стерлінгів. Водночас у вересні річна інфляція зросла до 3,5%, а держпозики становили 24,5 мільярда фунтів.

Про це пише The Guardian із посиланням на дані Управління національної статистики Великої Британії (ONS).

Згідно з даними, оприлюдненими 21 жовтня, наприкінці вересня державний борг країни сягнув 3,005 трильйона фунтів. Це на 91,7 мільярда фунтів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Водночас співвідношення державного боргу до ВВП знизилося до 94% проти приблизно 94,7% роком раніше. Попри це, показник залишається на рівні, який востаннє спостерігали на початку 1960-х років.

Річна інфляція у Великій Британії у вересні прискорилася до 3,5%, у серпні цей показник був 3,1%. Це найвищий показник майже за рік, який перевищив прогноз аналітиків у 3,4%.

Однією з основних причин стало подорожчання моторного пального на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Зростання інфляції також вплинуло на державні фінанси, оскільки частина британських облігацій прив’язана до індексу роздрібних цін. Через це збільшилися витрати на обслуговування державного боргу.

У вересні уряд витратив на сплату відсотків за боргом 10,9 мільярда фунтів. Це найвищий показник для вересня за весь час спостережень і на 1,6 мільярда фунтів більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

За даними ONS, у вересні державні позики Британії становили 24,5 мільярда фунтів. Це на 1,8 мільярда більше, ніж у вересні 2025 року, та на 1,9 мільярда перевищує прогноз Управління бюджетної відповідальності (OBR).

Від початку фінансового року, який у Великій Британії розпочинається у квітні, сукупні державні запозичення досягли 97,8 мільярда фунтів. Це на 4,4 мільярда менше, ніж за аналогічний період минулого року, але на 6 мільярдів більше за прогнозований рівень.

Як зазначає Guardian, нові економічні показники посилюють тиск на британський уряд напередодні представлення державного бюджету наступного тижня.

Високі витрати на обслуговування боргу можуть обмежити фінансові можливості уряду та ускладнити виконання бюджетних правил.