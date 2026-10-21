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Італія перевіряє можливу причетність Росії до масових заворушень

Міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що це стало наслідком так званої гібридної війни.

Італія перевіряє можливу причетність Росії до масових заворушень
погроми в Італії
Фото: скриншот відео

В Італії з'ясовують, чи причетні зовнішні сили, зокрема Росія, до насильницьких протестів, які минулими вихідними охопили Мілан та інші європейські міста.

Уряд прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні попросив надати звіт про можливу роль іноземних провокаторів у цих подіях, передає Bloomberg.

Протести через вартість життя в Парижі, Мілані та інших містах Європи переросли в насильство з мародерством і підпалами. Рівень агресії та ймовірна координація нападів змусили владу замислитися над тим, чи є це чимось більшим, ніж просто стихійним виявом невдоволення.

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Міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що події в Мілані та інших містах Італії докорінно відрізняються від того, що відбувалося раніше. За його словами, це стало наслідком так званої гібридної війни, яку хтось приносить до європейських країн за допомогою нетрадиційних інструментів на кшталт TikTok, соцмереж та YouTube, тоді як Захід цього не усвідомлює і не реагує.

Крозетто зазначив, що діти віком 11-12 років, які брали участь у протестах, ймовірно, зазнали певного впливу «контросвіти», проте він не уточнив деталей.

Тим часом уряд Мелоні оголосив про заходи для запобігання подальшому насильству через побоювання нових акцій протесту, запланованих на наступні вихідні. 

Опозиція звинуватила уряд у використанні заворушень заради політичної вигоди напередодні виборів наступного року та небажанні вирішувати глибокі економічні й соціальні проблеми.

Протести в Італії 

  • У різних містах Італії тривають акції протесту проти зростання вартості життя, цін на пальне і податкового тиску. Вони перетворилися на масові заворушення. Найбільших руйнувань зазнав Мілан, де сотні молодих людей у чорному одязі змусили поліцію відступити від саморобних вибухівок, огорож і пляшок. 
  • Уряд країни оголосив, що направить 500 військовослужбовців до Мілана та пообіцяв "рішучу реакцію держави" після того, як протести переросли в сутички з поліцією, підпали та пограбування.
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