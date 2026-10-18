В Італії масові протести переросли у заворушення і погроми

Акції протесту проти зростання вартості життя, цін на пальне і податкового тиску в Італії перетворилися на масові заворушення.
Найбільших руйнувань зазнав Мілан, де сотні молодих людей у чорному одязі змусили поліцію відступити від саморобних вибухівок, огорож і пляшок, передає агенція Ansa.
Подібні сутички, де молодь кидала в правоохоронців каміння і петарди, відбулися також у Турині, Болоньї та Бергамо.
Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що право на протест є законним, але погроми в містах недопустимі. Вона закликала опозицію засудити насильство, зазначивши, що будь-яка мовчанка означає його виправдання. Урядовці розкритикували лівоцентристів за роздмухування конфлікту.
Мер Мілана Джузеппе Сала назвав причини протесту зрозумілими, а насильство та руйнування — неприпустимими. Він закликав політиків не використовувати ситуацію для передвиборчого піару. Сала заявив про високий рівень тривоги через протести, які не піддаються контролю, та зауважив, що правоохоронців у Мілані було недостатньо для стримування натовпу, тому міністерство має надати більше ресурсів.
Унаслідок сутичок у Мілані поранення отримали щонайменше четверо поліцейських і 20 протестувальників, а понад 50 людей затримали, половина з яких — неповнолітні. За даними поліції, групи молоді самоорганізувалися з передмість та інших регіонів і перехопили ініціативу в мирних організаторів ходи.
У Турині мирний марш міських комітетів швидко перейшов під контроль радикальних угруповань і підлітків із передмість. Один із організаторів заявив, що його побила група провокаторів після того, як він закликав зняти маски.
У Болоньї сутички спалахнули біля залізничного вокзалу, де протестувальники кидали в силовиків каміння, пляшки й димові шашки, змусивши поліцію застосувати водомети і сльозогінний газ.
- У суботу в Парижі та інших великих містах країни відбулися протести проти подорожчання життя. У багатьох випадках демонстрації переросли в масові заворушення. Учасники громили магазини, підпалювали автомобілі та будівлі. Значних пошкоджень зазнали історичні центри міст.
- Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню заявив про 1200 затримань і 150 поранених правоохоронців. Міністр юстиції Жеральд Дарманен закликав до "надзвичайно жорсткої" відповіді на заворушення.
- У Бельгії протести в Брюсселі та Льєжі переросли в сутички з поліцією. У столиці демонстранти підпалювали сміття, пошкоджували майно та розбили вікна штаб-квартири брюссельського осередку Соціалістичної партії. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і затримали близько десяти людей. У Льєжі для розгону протестувальників використали водомет.