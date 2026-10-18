В Італії масові протести переросли у заворушення і погроми

У Турині невідомі в масках побили співорганізатора мирної акції після того, як він закликав нападників показати обличчя.

Акції протесту проти зростання вартості життя, цін на пальне і податкового тиску в Італії перетворилися на масові заворушення.

Найбільших руйнувань зазнав Мілан, де сотні молодих людей у чорному одязі змусили поліцію відступити від саморобних вибухівок, огорож і пляшок, передає агенція Ansa.

Подібні сутички, де молодь кидала в правоохоронців каміння і петарди, відбулися також у Турині, Болоньї та Бергамо.

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Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні наголосила, що право на протест є законним, але погроми в містах недопустимі. Вона закликала опозицію засудити насильство, зазначивши, що будь-яка мовчанка означає його виправдання. Урядовці розкритикували лівоцентристів за роздмухування конфлікту.

Мер Мілана Джузеппе Сала назвав причини протесту зрозумілими, а насильство та руйнування — неприпустимими. Він закликав політиків не використовувати ситуацію для передвиборчого піару. Сала заявив про високий рівень тривоги через протести, які не піддаються контролю, та зауважив, що правоохоронців у Мілані було недостатньо для стримування натовпу, тому міністерство має надати більше ресурсів.

Унаслідок сутичок у Мілані поранення отримали щонайменше четверо поліцейських і 20 протестувальників, а понад 50 людей затримали, половина з яких — неповнолітні. За даними поліції, групи молоді самоорганізувалися з передмість та інших регіонів і перехопили ініціативу в мирних організаторів ходи.

У Турині мирний марш міських комітетів швидко перейшов під контроль радикальних угруповань і підлітків із передмість. Один із організаторів заявив, що його побила група провокаторів після того, як він закликав зняти маски.

У Болоньї сутички спалахнули біля залізничного вокзалу, де протестувальники кидали в силовиків каміння, пляшки й димові шашки, змусивши поліцію застосувати водомети і сльозогінний газ.