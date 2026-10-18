Трамп заявив про "абсолютну підтримку" Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі

При цьому він попередив, що США будуть змушені самостійно протистояти Ірану, якщо Ізраїль обере іншого лідера.

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Президент США Дональд Трамп висловив свою "повну та беззастережну підтримку" Бенджаміну Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі, які відбудуться 27 жовтня.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Трамп також попередив, що США будуть змушені самостійно протистояти Ірану, якщо Ізраїль обере іншого лідера.

"Якщо Ізраїль матиме іншого лідера, якщо це буде хтось інший, а не Бібі, Америці доведеться виконувати цю роботу самостійно, а я не маю наміру цього робити", – написав президент США.

Трамп назвав Нетаньягу "великим воїном-прем'єр-міністром" і заявив, що Іран було систематично знищено у військовому та фінансовому плані, додавши, що, якщо він не змінить курс, "ми незабаром доведемо справу до кінця".