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Трамп заявив про "абсолютну підтримку" Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі

При цьому він попередив, що США будуть змушені самостійно протистояти Ірану, якщо Ізраїль обере іншого лідера.

Трамп заявив про "абсолютну підтримку" Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп висловив свою "повну та беззастережну підтримку" Бенджаміну Нетаньягу напередодні виборів в Ізраїлі, які відбудуться 27 жовтня.

Про це він написав у соцмережі Truth Social. 

Трамп також попередив, що США будуть змушені самостійно протистояти Ірану, якщо Ізраїль обере іншого лідера.

"Якщо Ізраїль матиме іншого лідера, якщо це буде хтось інший, а не Бібі, Америці доведеться виконувати цю роботу самостійно, а я не маю наміру цього робити", – написав президент США. 

Трамп назвав Нетаньягу "великим воїном-прем'єр-міністром" і заявив, що Іран було систематично знищено у військовому та фінансовому плані, додавши, що, якщо він не змінить курс, "ми незабаром доведемо справу до кінця".

  • Вибори в Ізраїлі відбудуться 27 жовтня 2026 року. На них обиратимуть усі 120 депутатів Кнесету. За даними медіа,  партія "Лікуд" Нетаньяху відстає в опитуваннях від партії "Яшар" колишнього головнокомандувача армії Гаді Ейзенкота.
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