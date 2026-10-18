Зеленський провів розмову з представниками Трампа

Президент Володимир Зеленський провів розмову з представниками лідера США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, Україна робить все зі свого боку, аби «позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки».

«Зокрема, обговорили результати зустрічі наших команд у Флориді. Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО. Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат», - запевнив глава держави.

У вечірньому відеозверненні він уточнив, що говорили про постачання Patriot.