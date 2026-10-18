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Зеленський: Сили оборони звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити

«Так само було і в інші частини року», - запевнив президент.

Зеленський: Сили оборони звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Українські бійці з початку осені деокупували більше територій, ніж змогли захопити росіяни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ситуація у Добропіллі: знищуємо там спроби росіян штурмувати нас, знищуємо інфільтрації. Непросто, але знищують наші хлопці. Захищаємо позиції на інших напрямках на Донеччині і на Харківщині, в Запорізькій області. Ми фіксуємо результати операцій ДШВ та Третього армійського корпусу – нашої активної оборони. Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року», - розповів глава держави.

Зеленський додав, що тиск на росіян на фронті продовжується. 

«Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка – всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська. Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну», - сказав глава держави, коментуючи заяву керівника російського Генштабу Валерія Герасимова про нібито окупацію Малокатеринівки у Запорізькій області і наближення військ РФ за 5 км від Запоріжжя.

  • Центр протидії дезінформації повідомив, що військові 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки і таким чином спростували фейк окупантів.
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