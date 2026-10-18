Російські дипломати також не повинні мати можливості вільно пересуватися Європою, вважає глава українського МЗС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився щодо заборони на вʼїзд росіян до ЄС.

За його словами, треба зачинити двері для росіян до ЄС уже зараз.

«Російські комбатанти та члени їхніх родин не повинні мати права на в’їзд до ЄС. Нам необхідно якнайшвидше запровадити реальні заборони на в’їзд. Подібні кроки вже зроблено на національному рівні, зокрема в Естонії. Це можливо, і такі заходи працюють», - наголосив український міністр.

Сибіга додав, що видачу віз громадянам Росії для необов’язкових поїздок «необхідно максимально обмежити в усіх європейських державах», бо це «питання національної безпеки кожної європейської країни».

«Російські дипломати також не повинні мати можливості вільно пересуватися Європою. Атаки Росії проти Європи вже не обмежуються гібридними методами. Вони стають дедалі інтенсивнішими й масштабнішими. Це вимагає невідкладних дій. Лише жорсткий тиск може зупинити Путіна», - заявив Сибіга.