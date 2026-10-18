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Із Берислава на Херсонщині евакуювали ще 15 людей

Сімох жителів вивезли українські військові, ще вісьмох — волонтери.

Із Берислава на Херсонщині евакуювали ще 15 людей
Евакуація із Берислава
Фото: Херсонська ОВА

Із Берислава на Херсонщині, який постійно перебуває під обстрілами російської армії, вдалося евакуювати ще 15 людей. Більшість із них літнього віку.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сімох місцевих жителів із небезпечної зони вивезли бійці однієї з бригад Сил територіальної оборони ЗСУ. Ще вісьмох евакуював волонтер Андрій Петухов із позивним "Боксер".

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Серед врятованих троє чоловіків і 12 жінок. Наразі всі вони перебувають у безпеці. Людей доправляють до рідних і близьких у різні регіони України та надають їм необхідну допомогу.

За словами Прокудіна, евакуація була небезпечною, оскільки російські війська безперервно обстрілюють Берислав з артилерії та атакують безпілотниками.

Очільник ОВА закликав жителів громад Херсонщини, які перебувають під постійними обстрілами, не відкладати евакуацію, адже через посилення російських атак виїхати стає дедалі складніше.

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