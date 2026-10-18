За минулий тиждень РФ випустила по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб і 66 ракет.

З моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я тиждень тому, Росія 76 разів цілеспрямовано атакувала енергетичну та нафтогазову інфраструктуру України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

Лише цієї ночі, 17 жовтня, російські війська завдали ударів по підстанціях у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

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"Десятки тисяч родин залишаються без світла. Фактично цілодобово працюють енергетики та ремонтні бригади над відновленням", – зазначив президент.

Також уночі росіяни атакували житлові будинки в українських регіонах. Станом на момент повідомлення відомо про 12 поранених, серед яких двоє дітей. Ще двоє людей загинули.

Уранці російські війська завдали удару по сільськогосподарському підприємству на Волині. За словами президента, усі необхідні служби працюють на місці.

Загалом за минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більшість із яких – балістичні.

"Головні цілі цих ударів – саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут", – наголосив президент.

Зеленський також звернувся до Сполучених Штатів: "Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає", – наголошує Президент.