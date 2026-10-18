На Харківщині через російські обстріли постраждали 12 людей

Упродовж доби російські війська обстрілювали Харків і населені пункти Харківської області. Внаслідок атак 12 людей постраждали, зокрема четверо дістали поранення в Харкові, ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранень зазнали чоловіки віком 66, 42 і 39 років та 26-річна жінка. Ще в однієї 25-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

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У Золочеві постраждали двоє чоловіків віком 52 і 41 рік та жінки 20 і 39 років. В Ізюмі поранення дістала 76-річна жінка, ще дві жінки віком 65 і 63 роки зазнали гострої реакції на стрес.

Також медики надали допомогу 62-річному чоловікові, який постраждав 13 жовтня внаслідок вибуху невідомого предмета в Боровій.

Російські війська атакували Шевченківський, Київський, Холодногірський і Слобідський райони Харкова. Для ударів застосували одну ракету, дві керовані авіабомби, реактивну систему залпового вогню, безпілотники «Ланцет» і «Молнія», 15 FPV-дронів та 139 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, лінії електропередач, дві автозаправні станції, готель, цивільне підприємство та 17 автомобілів.

У Богодухівському районі, зокрема в Золочеві, пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинок, гараж, магазин і три автомобілі. У Куп’янському районі пошкоджень зазнали приватний будинок і дві господарські споруди в Троїцькому, а також дитячий садок у Великому Бурлуку.

В Ізюмі пошкоджено п’ять приватних будинків. У Руських Тишках Харківського району постраждав приватний будинок, у Дергачах – складська будівля. У селі Мартове Чугуївського району пошкоджено лінії електропередач.

За добу до транзитного евакуаційного пункту в Лозовій прибули 149 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 65 320 осіб.