У Сумській області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.
Про це повідомила Національна поліція України.
У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув 30-річний чоловік. Ще один чоловік, 42 років, загинув через удари керованими авіаційними бомбами (КАБ). Також травм зазнали 60-річна та 86-річна жінки.
Крім того, внаслідок атаки безпілотника на будинок поранення дістала 23-річна жінка.
У Шосткинській громаді через удар російського БпЛА травмувався 34-річний чоловік.
У Середино-Будській громаді внаслідок російських ударів по будинку поранення дістала 55-річна жінка.
- Учора ворог завдав ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Одна людина загинула та 2 поранені.