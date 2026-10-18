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На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені

Поранення дістали жителі Сумської, Шосткинської та Середино-Будської громад.

На Сумщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені
Наслідки атаки РФ по Сумщині
Фото: Нацполіція України

У Сумській області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув 30-річний чоловік. Ще один чоловік, 42 років, загинув через удари керованими авіаційними бомбами (КАБ). Також травм зазнали 60-річна та 86-річна жінки.

Крім того, внаслідок атаки безпілотника на будинок поранення дістала 23-річна жінка.

У Шосткинській громаді через удар російського БпЛА травмувався 34-річний чоловік. 

У Середино-Будській громаді внаслідок російських ударів по будинку поранення дістала 55-річна жінка.

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