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У Сумській області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомила Національна поліція України.

У Сумській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув 30-річний чоловік. Ще один чоловік, 42 років, загинув через удари керованими авіаційними бомбами (КАБ). Також травм зазнали 60-річна та 86-річна жінки.

Крім того, внаслідок атаки безпілотника на будинок поранення дістала 23-річна жінка.

У Шосткинській громаді через удар російського БпЛА травмувався 34-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок російських ударів по будинку поранення дістала 55-річна жінка.