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На Дніпропетровщині через російський терор поранені троє цивільних

Ворог понад 10 разів атакував три райни області.

На Дніпропетровщині через російський терор поранені троє цивільних
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 17 жовтня російські окупанти понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровщини дронами та з артилерії. Троє людей поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував три райони безпілотниками і артилерією", – ідеться у повідомленні.

У Дніпрі пошкоджені інфраструктура та автівки.

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Шахтарській та Петропавлівській громадах. Понівечені вантажівка, приватні будинки. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 44-річного чоловіка та жінок 75 та 90 років.

На Нікопольщині цілили по Червоногригорівській громаді.

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