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У Херсоні внаслідок російського авіаудару пошкоджено офіс Червоного Хреста

Це вже п'ятий офіс організації в Херсонському районі, який зазнав руйнувань.

У Херсоні внаслідок російського авіаудару пошкоджено офіс Червоного Хреста
Постраждав офіс організації в Херсоні
Фото: Червоний Хрест України

У Херсоні внаслідок авіаудару російських військ пошкоджено офіс Корабельної районної організації Товариства Червоного Хреста України. Це вже п'ятий офіс в Херсонському районі, який зазнав руйнувань.

Про це повідомила Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Частина організацій, чиї офіси постраждали від обстрілів, переїхала в інші місця, але продовжує допомагати населенню, яке потерпає від бойових дій.

"Ми засуджуємо порушення норм Міжнародного гуманітарного права і зазначаємо, що неприпустимо перешкоджати надавати допомогу постраждалому цивільному населенню", – зазначили у Червоному Хресті.

Фото: Червоний Хрест України

Фото: Червоний Хрест України

  • Вранці 17 жовтня російські війська двічі атакували авіацією Корабельний район Херсона, випустивши по місту вісім керованих авіабомб. Унаслідок ударів загинув 64-річний водій бригади екстреної медичної допомоги, ще 33 людини дістали поранення. Серед постраждалих – діти, медики та люди похилого віку.
  • Унаслідок обстрілів пошкоджено десять багатоповерхівок, приватний будинок, супермаркет і автомобілі. Через влучання виникли пожежі, а люди опинилися під завалами. 
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