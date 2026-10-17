У Херсоні внаслідок російського авіаудару пошкоджено офіс Червоного Хреста

Це вже п'ятий офіс організації в Херсонському районі, який зазнав руйнувань.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Херсоні внаслідок авіаудару російських військ пошкоджено офіс Корабельної районної організації Товариства Червоного Хреста України. Це вже п'ятий офіс в Херсонському районі, який зазнав руйнувань.

Про це повідомила Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

Частина організацій, чиї офіси постраждали від обстрілів, переїхала в інші місця, але продовжує допомагати населенню, яке потерпає від бойових дій.

"Ми засуджуємо порушення норм Міжнародного гуманітарного права і зазначаємо, що неприпустимо перешкоджати надавати допомогу постраждалому цивільному населенню", – зазначили у Червоному Хресті.

Фото: Червоний Хрест України

Фото: Червоний Хрест України