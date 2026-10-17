У Херсоні внаслідок російського авіаудару пошкоджено офіс Червоного Хреста

У Херсоні внаслідок авіаудару російських військ пошкоджено офіс Корабельної районної організації Товариства Червоного Хреста України. Це вже п'ятий офіс в Херсонському районі, який зазнав руйнувань.
Про це повідомила Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.
Частина організацій, чиї офіси постраждали від обстрілів, переїхала в інші місця, але продовжує допомагати населенню, яке потерпає від бойових дій.
"Ми засуджуємо порушення норм Міжнародного гуманітарного права і зазначаємо, що неприпустимо перешкоджати надавати допомогу постраждалому цивільному населенню", – зазначили у Червоному Хресті.
- Вранці 17 жовтня російські війська двічі атакували авіацією Корабельний район Херсона, випустивши по місту вісім керованих авіабомб. Унаслідок ударів загинув 64-річний водій бригади екстреної медичної допомоги, ще 33 людини дістали поранення. Серед постраждалих – діти, медики та люди похилого віку.
- Унаслідок обстрілів пошкоджено десять багатоповерхівок, приватний будинок, супермаркет і автомобілі. Через влучання виникли пожежі, а люди опинилися під завалами.