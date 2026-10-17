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У застосунку "Повітряна тривога" з’явилася карта руху російських дронів і ракет

У Міноборони закликають не використовувати карту для оцінювання того, чи безпечно залишати укриття. 

У застосунку "Повітряна тривога" з’явилася карта руху російських дронів і ракет
Мапа доступна в додатку "Повітряна тривога"
Фото: Міноборони

 У застосунку "Повітряна тривога" запустили карту орієнтовного руху російських повітряних цілей. Користувачі зможуть бачити приблизне розташування та напрямок руху деяких ракет і безпілотників.

Про запуск функції повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, а деталі роботи карти пояснили в Міністерстві оборони.

Нова функція відображає різні типи повітряних цілей, зокрема крилаті ракети, "Бандеролі" та безпілотники типу "Шахед". Користувачі також можуть збільшувати масштаб карти, вмикати сітку з комірками 10 × 10 км і теплову карту "Підвищена небезпека", щоб краще орієнтуватися в напрямках руху цілей.

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Міністерство оборони організувало передавання даних від Повітряних сил до застосунку. Інформація надходить захищеними каналами зв’язку, проходить попередню безпекову обробку та не містить чутливих відомостей. Застосунок отримує лише тип загрози та географічну зону, де її зафіксували.

Карта не відображає точних координат цілей

За словами Корецького, нововведення має забезпечити українцям швидкий доступ до перевіреної військовими інформації, щоб під час атак не доводилося витрачати час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах. Водночас у Міноборони наголошують, що карта не відображає точних координат повітряних цілей і не відстежує їх у реальному часі. Інформація може надходити із затримкою, а сама карта показує не всі загрози. 

Зокрема, на ній не відображаються балістичні ракети та цілі, які рухаються зі швидкістю понад 2000 км/год. У відомстві закликають не використовувати карту для оцінювання того, чи безпечно залишати укриття. 

Відсутність позначок не означає, що небезпеки немає, а зникнення цілі з карти не свідчить про завершення загрози. Після оголошення повітряної тривоги потрібно негайно прямувати до укриття та залишатися там до відбою.

Стежити за картою рекомендують уже в безпечному місці. Оновлювати застосунок для доступу до нової функції не потрібно.

До розробки долучилися технологічні компанії, а також ІТ-команди Міністерства оборони, Генерального штабу та Повітряних сил ЗСУ за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

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