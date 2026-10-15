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Defense Tech

Trypillian кодифікувала FPV-дрон VORON-10 із дальністю застосування до 22 км

Безпілотник може нести до 2,5 кг корисного навантаження і використовує ретранслятор для збільшення дальності зв’язку до 35 км, зазначили у компанії

Trypillian кодифікувала FPV-дрон VORON-10 із дальністю застосування до 22 км
Фото: Trypillian

Українсько-британська оборонна компанія Trypillian кодифікувала FPV дрон-камікадзе VORON-10, призначений для підтримки піхотних і штурмових підрозділів на передовій. Про це повідомляє видання Defender Media з посиланням на преставників компанії.

VORON-10 — це FPV-квадрокоптер для ураження броньованої та неброньованої техніки, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), особового складу й об’єктів військової логістики противника. Для підвищення стійкості до радіоелектронних перешкод дрон використовує технологію псевдовипадкової перебудови робочої частоти.

За словами розробників, крейсерська швидкість безпілотника становить до 60 км/год, а максимальна — до 100 км/год. Заявлена тривалість польоту — від 20 до 30 хвилин.

Конструкція VORON-10 дає змогу адаптувати дрон до різних типів бойових частин залежно від завдання. За даними виробника, безпілотник оснащений двигунами та рамою власної розробки компанії. На маркетплейсі Brave1 Market VORON-10 коштує близько 23 тис. грн.

Після кодифікації дрон також отримав номенклатурний номер НАТО (NSN) — унікальний 13-значний ідентифікатор, який використовують для стандартизованого обліку та управління постачанням військової продукції. 

Trypillian — українсько-британська оборонно-технологічна компанія, що розробляє бойові безпілотні системи. Крім VORON-10, портфель компанії охоплює важкий ударний дрон BOMBER-15, розвідувальне крило ATOM та інші розробки.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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