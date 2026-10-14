Україна та НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозу атак БпЛА і планування артилерійських операцій

Спільний центр України та НАТО з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) презентував дві розробки на основі штучного інтелекту, які можуть прогнозувати атаки ворожих безпілотників та допомагати планувати власні артилерійські операції. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

Рішення під кодовими назвами «Модель №13» і «Модель №32» розробили Командування НАТО з трансформації (АСТ) спільно із Збройними Силами України за участі та сприяння JATEC. Розробки представили під час триденного семінару у Вільнюсі.

У Міноборони розповіли, що «Модель № 13» – це інструмент, здатний прогнозувати застосування ворожих БпЛА поблизу лінії бойового зіткнення на основі аналізу попередніх даних, погодних умов та поточної обстановки на полі бою.

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ШІ-модель дає змогу з високою ймовірністю визначати інтенсивність, райони, часові проміжки та типи застосовуваних БпЛА, зазначили у пресрелізі.

В оборонному відомстві додали, що рішення вже пройшло перевірку на реальних масивах даних. Воно доопрацьоване та готове до інтеграції в системи ситуаційної обізнаності ЗСУ.

В свою чергу «Модель № 32», розповіли у Міноборони, тестує можливість автоматизованої генерації планів для артилерійських операцій. Модуль враховує вимоги місії та поточні оперативні дані, серед яких наявні системи озброєння, боєприпаси, вогневі позиції та обмеження. З урахуванням цих факторів ШІ-модель створює доцільні варіанти операції.

У відомстві зазначили, що спочатку модель застосовує параметри логістики, балістики й зони ураження, щоб відкинути нездійсненні варіанти, а далі оцінює допустимі опції та ранжує їх. Це зменшує потребу в «ручному» порівнянні варіантів, скорочує час на ухвалення рішення та підвищує ефективність вогневого контуру, пояснили у пресрелізі.

У разі успішних випробувань і валідації модель має потенціал для масштабування на інші бойові підрозділи Сил оборони України, залучені до вогневого ураження противника. Прототип уже передано українським замовникам для випробувань і перевірки, зазначили у Міноборони.

Україна та НАТО поглиблюють співпрацю у сфері застосування сучасних ІТ-рішень, технологій штучного інтелекту та машинного навчання в аналітичних процесах. Зокрема, Велика Британія першою серед міжнародних партнерів долучилася до української платформи Avengers Labs, яка використовує дані, зібрані з камер та датчиків на полі бою в Україні. Завдяки цьому британські оборонні компанії зможуть тренувати власні ШІ-моделі для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.