Мова про роботу одного з екіпажів. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, зазначив міністр

Україна має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, розповів міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з журналістами 10 жовтня.

«Один із підрозділів під час бойового застосування п’ятьма перехоплювачами (“Барс”), знищив п’ять повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи», – пояснив міністр.

Що стосується застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних цілей – уже також є результати роботи, каже Хмара, їхня кількість на озброєнні вже сотні.

«Цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності.Паралельно ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. Ми сконцентровані на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкуємося про це з партнерами у різних країнах», – розповів міністр.

Водночас, за його словами, ефективність протидії звичайним «шахедам» уже перевищує 90%.