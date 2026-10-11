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Хмара: п’ятьма перехоплювачами «Барс» вдалося збити п’ять реактивних шахедів

Мова про роботу одного з екіпажів. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, зазначив міністр

Хмара: п’ятьма перехоплювачами «Барс» вдалося збити п’ять реактивних шахедів
Євгеній Хмара
Фото: Міністерство оборони України

Україна має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, розповів міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з журналістами 10 жовтня.

«Один із підрозділів під час бойового застосування п’ятьма перехоплювачами (“Барс”), знищив п’ять повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи», – пояснив міністр.

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Що стосується застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних цілей –  уже також є результати роботи, каже Хмара, їхня кількість на озброєнні вже сотні. 

«Цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності.Паралельно ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. Ми сконцентровані на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкуємося про це з партнерами у різних країнах», – розповів міністр.

Водночас, за його словами, ефективність протидії звичайним «шахедам» уже перевищує 90%.

  • Тиждень тому радник президента Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що в Києві встановлено 12 автоматичних турелей для боротьби з російськими реактивними безпілотниками "Шахед". 
  • Про дрони-перехоплювачі «Барс» стало відомо після заяви президента Володимира Зеленського 4 жовтня: «Це далекобійні дрони, які майже ракети. І зараз вони показують десь 30% збиття. Але все зростає. Ми вдячні Німеччині. Ми отримаємо 2 тисячі „Барсів“, які разом виробляємо».
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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