Україна має успішні результати застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, розповів міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі з журналістами 10 жовтня.
«Один із підрозділів під час бойового застосування п’ятьма перехоплювачами (“Барс”), знищив п’ять повітряних цілей. Тобто результативність 100%. Зараз цей досвід вивчають і масштабують, до роботи долучають додаткових фахівців та підрозділи», – пояснив міністр.
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Що стосується застосування крупнокаліберних турелей проти реактивних цілей – уже також є результати роботи, каже Хмара, їхня кількість на озброєнні вже сотні.
«Цей напрям масштабується, водночас опрацьовуються системи збільшеної дальності.Паралельно ефективність показують і ЗРК та ПЗРК. Ми сконцентровані на закупівлях і самих комплексів, і ракет до них, спілкуємося про це з партнерами у різних країнах», – розповів міністр.
Водночас, за його словами, ефективність протидії звичайним «шахедам» уже перевищує 90%.
- Тиждень тому радник президента Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив, що в Києві встановлено 12 автоматичних турелей для боротьби з російськими реактивними безпілотниками "Шахед".
- Про дрони-перехоплювачі «Барс» стало відомо після заяви президента Володимира Зеленського 4 жовтня: «Це далекобійні дрони, які майже ракети. І зараз вони показують десь 30% збиття. Але все зростає. Ми вдячні Німеччині. Ми отримаємо 2 тисячі „Барсів“, які разом виробляємо».