​В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджене обладнання інтернет-провайдера TENET

Частина абонентів може мати перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів.

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В Одесі внаслідок російської атаки зазнав суттєвих пошкоджень технологічний комплекс інтернет-провайдера TENET. Через це частина абонентів може мати перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів.

Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.

Пошкоджень зазнали системи життєзабезпечення об’єкта, зокрема охолодження та енергогенерувальне обладнання. Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під питанням.

Фахівці компанії працюють над мінімізацією наслідків атаки та перенаправленням інтернет-трафіку.