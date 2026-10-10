Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаТехнології

​В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджене обладнання інтернет-провайдера TENET

Частина абонентів може мати перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів.

​В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджене обладнання інтернет-провайдера TENET
Ілюстративне фото
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

В Одесі внаслідок російської атаки зазнав суттєвих пошкоджень технологічний комплекс інтернет-провайдера TENET. Через це  частина абонентів може мати перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів.

Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.

Пошкоджень зазнали системи життєзабезпечення об’єкта, зокрема охолодження та енергогенерувальне обладнання. Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під питанням.

Фахівці компанії працюють над мінімізацією наслідків атаки та перенаправленням інтернет-трафіку. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies