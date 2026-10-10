​В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджене обладнання інтернет-провайдера TENET

В Одесі внаслідок російської атаки зазнав суттєвих пошкоджень технологічний комплекс інтернет-провайдера TENET. Через це частина абонентів може мати перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів.
Про це повідомили в Telegram-каналі компанії.
Пошкоджень зазнали системи життєзабезпечення об’єкта, зокрема охолодження та енергогенерувальне обладнання. Подальша експлуатація пошкодженого майданчика наразі під питанням.
Фахівці компанії працюють над мінімізацією наслідків атаки та перенаправленням інтернет-трафіку.
- Російські війська атакували Одесу 10 жовтня, пошкодивши адміністративну будівлю та припарковані поруч автомобілі. Пожежу на місці удару вже ліквідували, інформації про постраждалих наразі немає.