Українців попереджають про поширення шкідливого ПЗ із понад 100 зламаних вебсайтів

Компʼютер користувача може заразитися вірусом, коли людині під приводом стандартного підтвердження «Я не робот» пропонують скопіювати та виконати певну команду.

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, виявила нову масштабну кампанію з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

Як вказано на сайті Держспецзвʼязку, зловмисники використовують техніку ClickFix, розміщуючи підроблені сторінки перевірки безпеки на легітимних, але скомпрометованих вебсайтах.

У вересні 2026 року зафіксували понад 100 зламаних вебресурсів, до яких зловмисники додали шкідливий JavaScript-код.

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Під час відвідування скомпрометованого сайту користувачеві демонструється підроблена сторінка перевірки Cloudflare. Під приводом стандартного підтвердження «Я не робот» відвідувачу пропонують скопіювати та виконати певну команду. Якщо людина це робить, на її комп’ютер завантажується та встановлюється шкідливе програмне забезпечення.

Шкідлива сторінка відображається лише користувачам ОС Windows, які перейшли на сайт із пошукових систем (Google, DuckDuckGo, meta.ua, bigmir.net тощо), і показується не частіше ніж двічі на 12 годин.

Фахівці CERT-UA наголошують, що жодна легітимна перевірка (CAPTCHA, Cloudflare тощо) ніколи не вимагає натискати комбінацію клавіш Win+R, відкривати командний рядок чи PowerShell, або вставляти й виконувати будь-які команди. Якщо ви бачите таку вимогу, негайно закрийте сторінку, навіть якщо це відомий вам сайт.

Для керування інфраструктурою атаки хакери використовують технологію блокчейн (зокрема мережі Polygon та Ethereum), що дозволяє їм миттєво та непомітно змінювати свої налаштування. Щоб обійти захист системи, зловмисники маскують вірус LUNEXSTEALER під легітимні файли та експлуатують вразливості системних драйверів Windows.

Після зараження вірус непомітно встановлює у браузер жертви шкідливе розширення під виглядом «Microsoft Office Word Editor». Цей інструмент повністю викрадає логіни, паролі та історію відвідувань, а також дає хакерам змогу віддалено керувати комп’ютером.

Якщо ви натрапили на сайт із підробленою сторінкою перевірки або є власником зламаного ресурсу, негайно зверніться до CERT-UA за адресою: [email protected]. Фахівці нададуть інструкції та допоможуть очистити сайт від шкідливого коду.