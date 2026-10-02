Українська AIDronesUA представила в Канаді оновлений евакуаційний НРК MAUL

Презентація відбулася під час заходу за участі Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні

Українська компанія AIDronesUA представила в Канаді оновлену версію евакуаційного наземного роботизованого комплексу MAUL. Про це компанія повідомила виданню Defender Media.

CEO AIDronesUA Костянтин Гуща наголосив, що Україна передає міжнародним партнерам досвід, отриманий під час реального бойового застосування технологій, і використовує його для подальшого розвитку нових рішень.

За його словами, евакуаційні наземні роботизовані комплекси фактично формують окремий клас систем, адже від їхніх характеристик безпосередньо залежить, чи вдасться безпечно і швидко вивезти пораненого з небезпечної зони.

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«Україна багато з цих викликів проходить першою. І сьогодні наше завдання — перетворювати цей досвід на рішення, які можуть масштабуватися та формувати нові підходи до роботизованої евакуації», — зазначив Гуща.

Він також пов’язуює співпрацю з ширшим українсько-канадським партнерством у сфері оборонних технологій.

«Україна та Канада заклали основу довгострокового партнерства, де оборонні інновації, безпілотні системи та технологічна співпраця є важливими напрямами. І для нас дуже цінно, що українські компанії та українські розробки вже є частиною цього процесу», — заявив Гуща.

MAUL — евакуаційний наземний роботизований комплекс, який AIDronesUA розробляла у взаємодії з Першим окремим медичним батальйоном. За даними підрозділу, станом на серпень 2026 року максимальна швидкість комплексу під час бойової місії становила 82 км/год без пораненого та 64 км/год із пораненим на борту. Середня швидкість під час евакуацій — 30-40 км/год. Максимальна відстань, яку подолав MAUL під час однієї з місій — 110 км. Запас ходу, зазначають у батальйоні, фактично обмежений місткістю паливного бака.

За даними Першого окремого медичного батальйону, 51,9%, наземного роботизованого комплексу MAUL із евакуації поранених завершилися їхньою передачею на подальші етапи медичної допомоги.

Нагадаємо, у вересні українська делегація здійснила візит до Канади. Одним із результатів візиту стало підписання Спільної декларації про оборонне та безпекове співробітництво. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, документ є першим кроком до реалізації Drone Deal на американському континенті. Вона підтвердила, що 30% дронів, вироблених у межах українсько-канадської програми, передаватимуть Силам оборони України.

Також тоді AІDronesUA підписала меморандум із канадською компанією щодо виробництва НРК MAUL, спільної розробки та обміну технологіями.

Раніше за підсумками зустрічі прем’єр Канади анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace – цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.