Rise Technologies розробила відеопередавач Hish, який змінює частоту та потужність під час польоту

За словами розробників, передавач уже інтегрували близько у 300 безпілотних платформ, зокрема, на дальні перехоплювачі літакового типу

Українська deftech-компанія Rise Technologies розробила аналоговий відеопередавач Hish, у якому оператор може змінювати робочу частоту та потужність безпосередньо під час польоту безпілотника. Про це компанія повідомила виданню Defender Media.

За даними компанії, Hish працює в діапазоні від 3,0 до 4,0 ГГц і підтримує понад 100 каналів. При цьому оператор може створювати власну частотну сітку в межах цього діапазону та перемикатися між каналами, якщо на поточній частоті виникають перешкоди.

У кажуть Rise Technologies, що потужність передавача також можна програмно змінювати залежно від робочої частоти й потреб під час польоту. Для цього Hish взаємодіє з польотним контролером через протоколи Tramp і TBS SmartAudio. Розробники пояснюють, що такий підхід дає змогу не працювати постійно на максимальній потужності. Поки відеосигнал залишається стабільним, оператор може використовувати нижчий рівень випромінювання. Якщо зв’язок на певній ділянці маршруту погіршується, потужність можна збільшити через польотний контролер, а після проходження проблемної зони — знову зменшити.

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За словами розробників, під час одного з випробувань Hish на потужності 25 мВт забезпечив передавання відеосигналу на відстань до 10 км. В іншому тесті передавач на максимальній потужності передав відео на 80 км, коли безпілотник перебував на висоті близько 600 м.

Ще одним способом адаптації відеолінії є зміна робочої частоти. Власна частотна сітка дозволяє оператору підібрати доступні канали в діапазоні 3,0–4,0 ГГц і перейти на інший у разі появи перешкод, зазначають у компанії.

Максимальна вихідна потужність Hish становить близько 10 Вт і залежить від обраної частоти. Передавач важить 68 г, а його габарити становлять 55×35×35 мм. За інформацією компанії, Hish розробили в Україні, а його конструкція не використовує китайські елементи.

Rise Technologies — українська defence-tech компанія, заснована у 2024 році. Вона розробляє та виробляє електронні системи для безпілотних платформ, зокрема захищені від РЕБ засоби зв’язку, відеопередавачі та рішення для БпЛА. Компанія має власні R&D і виробничі потужності, а її продукція проходить випробування та вдосконалюється з урахуванням бойового досвіду. Серед розробок Rise Technologies — цифрова система зв’язку Nakande та аналоговий відеопередавач Hish.