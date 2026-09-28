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Сирський: Розробки комплексів активного захисту від FPV збивали до 80% дронів

Вдосконалення цих засобів може вплинути на використання бронетехніки на полі бою, вважає колишній Головком

Сирський: Розробки комплексів активного захисту від FPV збивали до 80% дронів
Робота з FPV-дроном
Фото: Facebook/28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Останні українські розробки комплексів активного захисту бронетехніки показали результат: ними вдавалося збивати від 60 до 80 відсотків FPV-дронів. Про це на дискусії «Нової країни» — спільного проєкту LB.ua та EFI Group — сказав колишній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його оцінкою, наразі у постійному змаганні засобів нападу й засобів захисту перемагають дрони. Але роботу над комплексами активного захисту ведуть обидві сторони, і певного успіху досяг також противник.

«Коли ці заходи будуть доведені до повного вдосконалення, тоді знову питання використання бронетехніки стане актуальним і тоді зміняться темпи наступу», — сказав Сирський.

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Нагадаємо, із закупівлею бронетехніки цього року виникла затримка — про це говорили і виробники, і в Агенції оборонних закупівель, де зазначали, що техніку постачають ще за минулорічними контрактами. У відповідь на запит LB.ua у Міноборони повідомили, що бронемашини включено до переліку, доведеного до АОЗ, але деталізацію щодо їхньої кількості не розголошують, оскільки така інформація може бути використана ворогом.

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Зазначимо, на тлі обговорень про евакуацію поранених в умовах кількадесяткілометрової кілзони і роль у ній бронетехніки, засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко вважає, що ідеальним засобом евакуації був би добре броньований автомобіль типу MRAP з дистанційним керуванням, екранами захисту від кумулятивів і активними засобами проти FPV. Водночас, за його словами, військовим бракує не лише бронетехніки, а й звичайних автівок, переобладнаних захистом від осколкових боєприпасів.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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