​У Києві через пошкодження дата-центру стався збій у трансляції українських телеканалів

У Києві частина українських телеканалів стала недоступною на платформах MEGOGO та SWEET.TV. Причиною збою стало пошкодження дата-центру головного партнера MEGOGO, який забезпечує сервіс телевізійним сигналом.
Про це dev.ua повідомили у службі підтримки MEGOGO .
Дата-центр зазнав фізичних пошкоджень через ворожу атаку. Через це сервіс тимчасово не може отримувати та передавати користувачам відповідний телевізійний потік.
Водночас частина каналів продовжує працювати у штатному режимі.
- Раніше дата-центр COSMONOVA заявив, що більше не працюватиме через масштабні руйнування, яких він зазнав. Інформацію щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, COSMONOVA обіцяє надавати за можливості.
- Наразі доступ до дата-центру частково обмежений відповідними службами, зокрема для фахівців компанії.