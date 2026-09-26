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​У Києві через пошкодження дата-центру стався збій у трансляції українських телеканалів

Йдеться про платформи MEGOGO та SWEET.TV.

​У Києві через пошкодження дата-центру стався збій у трансляції українських телеканалів
Ілюстративне фото
Фото: crystalweed/unsplash

У Києві частина українських телеканалів стала недоступною на платформах MEGOGO та SWEET.TV. Причиною збою стало пошкодження дата-центру головного партнера MEGOGO, який забезпечує сервіс телевізійним сигналом.

Про це dev.ua повідомили у службі підтримки MEGOGO .

Дата-центр зазнав фізичних пошкоджень через ворожу атаку. Через це сервіс тимчасово не може отримувати та передавати користувачам відповідний телевізійний потік.

Водночас частина каналів продовжує працювати у штатному режимі.

  • Раніше дата-центр COSMONOVA заявив, що більше не працюватиме через масштабні руйнування, яких він зазнав. Інформацію щодо клієнтського обладнання, яке розміщувалося в дата-центрі, COSMONOVA обіцяє надавати за можливості.
  • Наразі доступ до дата-центру частково обмежений відповідними службами, зокрема для фахівців компанії.
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