​У Києві через пошкодження дата-центру стався збій у трансляції українських телеканалів

Йдеться про платформи MEGOGO та SWEET.TV.

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У Києві частина українських телеканалів стала недоступною на платформах MEGOGO та SWEET.TV. Причиною збою стало пошкодження дата-центру головного партнера MEGOGO, який забезпечує сервіс телевізійним сигналом.

Про це dev.ua повідомили у службі підтримки MEGOGO .

Дата-центр зазнав фізичних пошкоджень через ворожу атаку. Через це сервіс тимчасово не може отримувати та передавати користувачам відповідний телевізійний потік.

Водночас частина каналів продовжує працювати у штатному режимі.