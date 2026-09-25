Ракету TAURUS інтегрували на винищувач Gripen

Крилату ракету TAURUS успішно інтегрували на шведський винищувач Gripen. Про це повідомила компанія MBDA Deutschland.

Інтеграцією ракети займалось TAURUS Systems GmbH (TSG) — спільне підприємство німецької компанії MBDA Deutschland та шведської SAAB Dynamics. У MBDA заявили, що інтеграцію вдалося провести в рекордно короткий термін.

Водночас видання Defence Express зазначає, що річному звіті Міністерства оборони Швеції йдеться про те, що Taurus KEPD 350 планували інтегрувати до Gripen C/D не раніше 2028 року. А новіші Gripen у версії E/F мали б отримати TAURUS у модернізації MS23 яка має бути завершена до 2032 року.

TAURUS KEPD 350 — авіаційна крилата ракета класу «повітря — поверхня», призначена для високоточних ударів по захищених та важливих наземних цілях. Її заявлена дальність — понад 500 км, маса — близько 1,4 тонни, довжина — близько 5 метрів. Ракета має двоступеневу бойову частину MEPHISTO масою близько 481 кг, призначену, зокрема, для ураження укріплених і заглиблених цілей. Швидкість польоту — приблизно 0,6–0,95 Маха. Серед літаків-носіїв TAURUS — Tornado, F-15K, EF-18, Eurofighter Typhoon і JAS 39 Gripen.

JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач, розроблений компанією Saab. Літак може нести ракети «повітря — повітря», «повітря — поверхня» та авіаційні бомби. Gripen розрахований на експлуатацію з коротких смуг, а також із тимчасових майданчиків і доріг, що дає змогу розосереджувати авіацію. У версії Gripen C максимальна швидкість сягає близько 2 Маха, максимальна злітна маса — 14 тонн, літак має вісім точок підвіски для озброєння. Новіші Gripen E/F отримали модернізовану авіоніку, сенсори та системи озброєння.

У повідомленні MBDA не уточнюється, на яку саме версію Gripen інтегрували ракету. Україна має отримати 16 Gripen C/D на початку 2027 року та 16 Gripen E з 2029-го. Питання постачання самих ракет TAURUS Україні лишається політичним рішенням Німеччини. Раніше також стало відомо, що на винищувачі Gripen, які передадуть Україні, інтегрують французькі керовані бомби Hammer.