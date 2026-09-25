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Ракету TAURUS інтегрували на винищувач Gripen

Конструктори заявили, що інтегрували ракету у рекордно короткий термін

Ракету TAURUS інтегрували на винищувач Gripen
Фото: MBDA Deutschland

Крилату ракету TAURUS успішно інтегрували на шведський винищувач Gripen. Про це повідомила компанія MBDA Deutschland. 

Інтеграцією ракети займалось TAURUS Systems GmbH (TSG) — спільне підприємство німецької компанії MBDA Deutschland та шведської SAAB Dynamics. У MBDA заявили, що інтеграцію вдалося провести в рекордно короткий термін.

Водночас видання Defence Express зазначає, що річному звіті Міністерства оборони Швеції йдеться про те, що Taurus KEPD 350 планували інтегрувати до Gripen C/D не раніше 2028 року. А новіші Gripen у версії E/F мали б отримати TAURUS у модернізації MS23 яка має бути завершена до 2032 року.

TAURUS KEPD 350 — авіаційна крилата ракета класу «повітря — поверхня», призначена для високоточних ударів по захищених та важливих наземних цілях. Її заявлена дальність — понад 500 км, маса — близько 1,4 тонни, довжина — близько 5 метрів. Ракета має двоступеневу бойову частину MEPHISTO масою близько 481 кг, призначену, зокрема, для ураження укріплених і заглиблених цілей. Швидкість польоту — приблизно 0,6–0,95 Маха. Серед літаків-носіїв TAURUS — Tornado, F-15K, EF-18, Eurofighter Typhoon і JAS 39 Gripen.

JAS 39 Gripen — шведський багатоцільовий винищувач, розроблений компанією Saab. Літак може нести ракети «повітря — повітря», «повітря — поверхня» та авіаційні бомби. Gripen розрахований на експлуатацію з коротких смуг, а також із тимчасових майданчиків і доріг, що дає змогу розосереджувати авіацію. У версії Gripen C максимальна швидкість сягає близько 2 Маха, максимальна злітна маса — 14 тонн, літак має вісім точок підвіски для озброєння. Новіші Gripen E/F отримали модернізовану авіоніку, сенсори та системи озброєння.

У повідомленні MBDA не уточнюється, на яку саме версію Gripen інтегрували ракету. Україна має отримати 16 Gripen C/D на початку 2027 року та 16 Gripen E з 2029-го. Питання постачання самих ракет TAURUS Україні лишається політичним рішенням Німеччини. Раніше також стало відомо, що на винищувачі Gripen, які передадуть Україні, інтегрують французькі керовані бомби Hammer.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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