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Український виробник Odd Systems показав роботу тепловізійної камери «Курбас-640β», яка може змінювати режим зображення прямо під час польоту дрона. Відповідне відео компанія опублікувала у Facebook.

На відеоролику видно, як безпілотник із камерою «Курбас-640β» виконує тестовий політ. Оператор демонструє режими роботи камери та перемикається між ними не саджаючи дрон.

Odd Systems розробляла камеру разом із військовими. Компанія розробила три базові режими роботи:

«Розвідка» — збалансована передача деталей місцевості та теплових об'єктів;

«Полювання» — максимальна видимість теплових цілей на тлі місцевості;

«Спостереження» — низькоконтрастний режим зі збереженням деталізації місцевості й теплових об'єктів.

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Перемикання між режимами відбувається через пульт керування — оператор може змінити картинку в потрібний момент, не перериваючи виконання місії.

Окрім трьох основних режимів, у камері передбачені додаткові профілі під вужчі задачі: «Полювання — повітря», «Полювання — земля», «Навігація», а також окремий режим для екстремальних погодних умов.

Серед інших можливостей «Курбас-640β» — керування параметрами через польотний контролер дрона Flight Controller або одноплатний комп'ютер Raspberry Pi, налаштування власних режимів зображення, керування шторкою й зумом, а також Wi-Fi доступ для віддаленого налаштування під час розробки (R&D). Для захисту від перешкод у камері встановлено інтегрований фільтр напруги та екрановані кабелі.

Роздільна здатність матриці камери становить 640×512 пікселів. Виробник пропонує лінзи з кутом огляду від 8° до 103°, що дозволяє підбирати оптику під різні типи місій — від вузького наближення до широкого огляду місцевості.

Співзасновник Odd Systems Ярослав Ажнюк заявив у коментарі американському виданню Defense Daily, що попри значну локалізацію виробництва в Україні, деякі компоненти, наприклад датчики для камер, надходять з Китаю. Однак, додав він, компанія отримала значний інтерес від Сполучених Штатів та розглядає можливість будівництва там напівпровідникового заводу, здатного виробляти необхідну кількість теплових датчиків.

Odd Systems представила камеру «Курбас-640β» у березні 2026 року. Вона стала продовженням флагманської серії «Курбас-640ᵅ».

Odd Systems — українська defense-tech компанія, заснована 2023 року та зі штаб-квартирою в Києві. Компанія спеціалізується на розробці й виробництві тепловізійних і денних камер для бойових платформ, зокрема БпЛА, дронів-перехоплювачів та наземних роботизованих систем.

Серед основних продуктів Odd Systems — тепловізійні камери Курбас-256, Курбас-384, Курбас-640 та денна цифрова камера Світлич-662. Компанія також виробляє FPV-платформи, зокрема Лупиніс-10 та Горська-12.

У 2025 році Odd Systems оголосила про стратегічне партнерство з данським оборонним концерном Terma для спільної розробки недорогого перехоплювача дронів із використанням штучного інтелекту.