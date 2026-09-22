У "Дії" розширили можливість одруження онлайн: послуга стала доступною для вдівців і вдів

Раніше у такому випадку потрібно було подавати заяву у ДРАЦС.

Українці, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім’ю, тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через застосунок "Дія.

Про це "Дія" повідомила у Telegram.

Раніше після смерті одного з подружжя заяву про новий шлюб у такому випадку потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦС. Тепер цей процес можна пройти у застосунку.

"Дія" автоматично перевірить інформацію, якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть попереднього чоловіка чи дружини. Після підтвердження даних застосунок відкриє можливість подати заяву та одружитися онлайн з новим партнером.