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У "Дії" розширили можливість одруження онлайн: послуга стала доступною для вдівців і вдів

Раніше у такому випадку потрібно було подавати заяву у ДРАЦС.

У "Дії" розширили можливість одруження онлайн: послуга стала доступною для вдівців і вдів
Одруження онлайн розширили
Фото: Дія

Українці, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім’ю, тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через застосунок "Дія.

Про це "Дія" повідомила у Telegram.

Раніше після смерті одного з подружжя заяву про новий шлюб у такому випадку потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦС. Тепер цей процес можна пройти у застосунку.

"Дія" автоматично перевірить інформацію, якщо в ДРАЦС є актовий запис про смерть попереднього чоловіка чи дружини. Після підтвердження даних застосунок відкриє можливість подати заяву та одружитися онлайн з новим партнером.

  • На початку вересня в Україні запустили нову онлайн-послугу в застосунку "Дія": відтепер подружжя, яке спільно вирішило припинити шлюб, може подати заяву на його розірвання дистанційно. Для оформлення розірвання шлюбу одному з подружжя потрібно сформувати заяву в застосунку. Другий із партнерів має підтвердити її зі свого акаунта.
  • Водночас новий сервіс має обмеження. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, шлюб, як і раніше, розривають через суд.
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