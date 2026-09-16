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Італія випробувала нову протикорабельну ракету TESEO MK2/E, – "Мілітарний"

Розробку ракети розпочали у 2021 році.

Італія випробувала нову протикорабельну ракету TESEO MK2/E, – "Мілітарний"
Випробування протикорабельної ракети TESEO MK2/E. 2026 рік
Фото: MBDA

Компанія MBDA успішно провела випробувальний запуск нової протикорабельної ракети TESEO MK2/E, яку розробляють для Військово-морських сил Італії, пише "Мілітарний".

Під час випробувань ракета близько 20 хвилин перебувала у керованому крейсерському польоті. Це дозволило підтвердити заявлену дальність її польоту, повідомили в MBDA.

У компанії зазначили, що успішне випробування відкриває шлях до завершення розробки ракети та переходу до її серійного виробництва. Перші TESEO MK2/E мають надійти на озброєння італійського флоту у 2028 році.

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Розробку ракети розпочали у 2021 році після укладення контракту з Національним управлінням морського озброєння Італії. У 2025 році сторони підписали угоду про її серійне виробництво.

TESEO MK2/E є новим поколінням сімейства ракет TESEO, також відомого як OTOMAT. Ракету розробляють для багатоцільових кораблів PPA, майбутніх есмінців DDX, фрегатів класу FREMM та есмінців класу Orizzonte. Також комплекс інтегрують на нові фрегати FREMM EVO, зокрема для можливих поставок іноземним замовникам.

Ракета отримала нову радіолокаційну головку самонаведення з активною фазованою антенною решіткою (AESA).

TESEO MK2/E може уражати корабельні та наземні цілі на відстані понад 350 км. Однією з її особливостей є можливість коригування польоту в режимі реального часу через супутниковий канал зв’язку.

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