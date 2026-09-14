Дональд Трамп висловився проти жорсткішого регулювання ШІ

Президент США Дональд Трамп заперечив необхідність жорсткішого державного регулювання сфери штучного інтелекту попри те, що лідери галузі активно попереджають про потенційні небезпеки від власних технологій.

«Єдиний контроль чи “запобіжники”, які потрібні штучному інтелекту, — це СИЛЬНИЙ ТА РОЗУМНИЙ (із високим IQ!) ПРЕЗИДЕНТ, і у США такий є, ба більше — з лишком!», — написав Трамп у понеділок у своїй соймережі Truth Social, додавши: «Проти ШІ та дата-центрів розгортається ХВОРА змова, і єдиний, хто цьому радіє, — це Китай».

Заява Трампа щодо додаткового ругулювання ШІ з'явилася на тлі закликів керівників компаній галузі уповільнити розвиток систем штучного інтелекту через побоювання щодо ризиків, які вона може створити.

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«Ми можемо встановити запобіжники, можемо зробити те й се, але я вважаю, що за цим стоїть багато негативних сил, які роздмухують цю тему, — заявив Трамп журналістам у неділю під час поїздки до Ірландії. — І вони (скептики щодо ШІ) порушують питання про речі, які ніколи не стануться».

Президент США також зазначив, що користується ШІ, але відмовився надати додаткові подробиці.

Нагадаємо, минулого тижня генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей заявив про необхідність сповільнити темпи вдосконалення нових моделей штучного інтелекту через зростання ризиків для людства.

Серед головних причин такого рішення Амодей назвав здатність ШІ до самовдосконалення і недавній інцидент, коли група автономних ШІ-агентів спільно зламала сторонній вебсайт. Амодей висловив занепокоєння, що вже через 6–12 місяців подібні системи можуть створити масштабні ботнети й завдати збитків на сотні мільярдів доларів.

Заяву глави Anthropic підтримав очільник компанії xAI Ілон Маск. Крім того, про можливість спільного уповільнення розробок заявив і керівник OpenAI Сем Альтман.

Раніше понад 1000 дослідників штучного інтелекту підписали заяву, в якій закликали до координації глобальних урядів щодо уповільнення розвитку ШІ.