Перші успіхи в цьому напрямку вже є, а низка проєктів перебуває на стадії розробки, каже Гриценюк

Кілька українських оборонних компаній працюють над створенням ракетних систем із використанням штучного інтелекту. Про це генеральний директор оборонного кластеру Brave1 Андрій Гриценюк розповів виданню Business Insider.

«Спочатку штучний інтелект масштабно почали застосовувати в дронах. Він не такий швидкий — для дронів цього достатньо, але ракети потребують значно вищих швидкостей», — зазначив Андрій Гриценюк.

Йдеться, зокрема, про технології, які можуть використовуватися для навігації, розпізнавання та супроводу цілей і роботи систем наведення.

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За словами Гриценюка, перші успіхи в інтеграції ШІ у ракети вже є, а низка проєктів перебуває на стадії розробки. Водночас ступінь готовності таких розробок наразі не розкривається.

«Штучний інтелект нині дедалі активніше інтегрується також у ракетні системи. Хоча це ще не досягло масштабів сотень рішень, які вже застосовуються у сфері дронів, ми вже бачимо перші успіхи та велику кількість розробок, що перебувають у процесі», — розповів Гриценюк.

У попередньому інтерв’ю в травні Гриценюк зазначав, що понад 200 українських компаній розробляли компоненти із використанням штучного інтелекту для ракет, дронів, радарів та інших військових систем.

Business Insider зазначає, що розвиток таких технологій відбувається на тлі масштабних українських інвестицій у власні крилаті та балістичні ракети. Київ також нарощує виробництво далекобійної ударної зброї. Однак конкретні принципи роботи ШІ в українських ракетах та ступінь готовності таких систем наразі не розкриваються. У Brave1 наголошують, що використання штучного інтелекту має розширити можливості зброї, але не означає повного усунення людини з процесу ухвалення рішень.

Нещодавно оборонний кластер Brave1 спільно з Головним управлінням оборонних інновацій Міністерства оборони України провів масштабні випробування модулів автоматичного донаведення дронів на рухомі наземні цілі.

Загалом же, у Силах оборони використовують понад 70 зразків систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору для ураження цілей противника.

«А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення», — повідомили в Міноборони.