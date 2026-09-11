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Україна і Канада домовилися про велику дронову угоду та участь в антибалістичному проєкті FREYJA

Крім того, країни затвердили початок спільного виробництва дронів

Україна і Канада домовилися про велику дронову угоду та участь в антибалістичному проєкті FREYJA
Фото: Zelenskiy / Official

Україна і Канада готують велику угоду про дрони, повідомили на пресконференції після зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні, повідомив Зеленський.

Сторони анонсували, що підпишуть її наприкінці вересня. Угоду планують підготувати за дев’ять днів, з ініціативи Карні.

Крім того, країни затвердили початок спільного виробництва дронів. Зі слів президента України, 30% безпілотників, вироблених у межах домовленості, одразу передаватимуть на фронт.

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Читайте такожПаліса про Drone Deal з Америкою: Нині м’яч на боці Сполучених Штатів

Прем’єр Канади анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace – цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.

Також, за словами Володимира Зеленського, Канада готова долучити свої технології до розробки європейської антибалістичної програми FREYJA, готовність якої Україна очікує до кінця 2026 року.

Крім того, Канада підтвердила надання нового пакета військової допомоги, щоб посилити українську протиповітряну оборону.

  • Drone Deal - це нова міжнародна ініціатива України та партнерів, спрямована на спільне виробництво дронів, систем протидії безпілотникам і ракетам, а також розвиток оборонно-промислового співробітництва. У липні 2026 року Україна та ЄС підписали рамкову угоду, а до цього вже було укладено низку двосторонніх домовленостей із країнами Європи та Близького Сходу.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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