Україна і Канада домовилися про велику дронову угоду та участь в антибалістичному проєкті FREYJA

Крім того, країни затвердили початок спільного виробництва дронів

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Україна і Канада готують велику угоду про дрони, повідомили на пресконференції після зустрічі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні, повідомив Зеленський.

Сторони анонсували, що підпишуть її наприкінці вересня. Угоду планують підготувати за дев’ять днів, з ініціативи Карні.

Крім того, країни затвердили початок спільного виробництва дронів. Зі слів президента України, 30% безпілотників, вироблених у межах домовленості, одразу передаватимуть на фронт.

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Прем’єр Канади анонсував створення в країні Defence Drone Initiative Marketplace – цифрового ринку для прискорення закупівлі та розгортання безпілотних систем і засобів протидії їм. На його думку, найближчі роки Канадським Збройним силам знадобляться мільйони дронів. Напротивагу 2 000, які вони мають сьогодні. Таким чином планують збільшити виробництво засобів удесятеро. Третину з яких Канада планує спрямовувати на підтримку оборони України.

Також, за словами Володимира Зеленського, Канада готова долучити свої технології до розробки європейської антибалістичної програми FREYJA, готовність якої Україна очікує до кінця 2026 року.

Крім того, Канада підтвердила надання нового пакета військової допомоги, щоб посилити українську протиповітряну оборону.