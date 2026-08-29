Наразі американці обирають, які дрони їм потрібні

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Питання підписання угоди зі США в рамках Drone Deal зараз в очікуванні рішень самих Сполучених Штатів, зазначив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

А там далі справа за вибором американців”, – додав Палісаустем Умєров.Нині, наскільки мені відомо в силу моєї залученості до процесу, м'яч на полі Сполучених Штатів”, – відповів він.

Нині США мають можливість обирати потрібні їм дрони на конкурсній основі.

“Вони їх тестують. Різним виробникам забезпечено можливість надати ці зразки до Сполучених Штатів. А там далі справа за вибором американців”, – додав Паліса.