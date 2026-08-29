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Паліса про Drone Deal з Америкою: Нині м’яч на боці Сполучених Штатів

Наразі американці обирають, які дрони їм потрібні

Паліса про Drone Deal з Америкою: Нині м’яч на боці Сполучених Штатів
Фото: АОЗ

Питання підписання угоди зі США в рамках Drone Deal зараз в очікуванні рішень самих Сполучених Штатів, зазначив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

А там далі справа за вибором американців”, – додав Палісаустем Умєров.Нині, наскільки мені відомо в силу моєї залученості до процесу, м'яч на полі Сполучених Штатів”, – відповів він.

Нині США мають можливість обирати потрібні їм дрони на конкурсній основі.

“Вони їх тестують. Різним виробникам забезпечено можливість надати ці зразки до Сполучених Штатів. А там далі справа за вибором американців”, – додав Паліса.

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  • Drone Deal - це нова міжнародна ініціатива України та партнерів, спрямована на спільне виробництво дронів, систем протидії безпілотникам і ракетам, а також розвиток оборонно-промислового співробітництва. У липні 2026 року Україна та ЄС підписали рамкову угоду, а до цього вже було укладено низку двосторонніх домовленостей із країнами Європи та Близького Сходу.
  • Більше читайте в матеріалі LB.ua "Drone Deal між Україною та США: "Як українські технології можуть масштабувати спроможності ССО США".
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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