Питання підписання угоди зі США в рамках Drone Deal зараз в очікуванні рішень самих Сполучених Штатів, зазначив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
А там далі справа за вибором американців”, – додав Палісаустем Умєров.Нині, наскільки мені відомо в силу моєї залученості до процесу, м'яч на полі Сполучених Штатів”, – відповів він.
Нині США мають можливість обирати потрібні їм дрони на конкурсній основі.
“Вони їх тестують. Різним виробникам забезпечено можливість надати ці зразки до Сполучених Штатів. А там далі справа за вибором американців”, – додав Паліса.
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- Drone Deal - це нова міжнародна ініціатива України та партнерів, спрямована на спільне виробництво дронів, систем протидії безпілотникам і ракетам, а також розвиток оборонно-промислового співробітництва. У липні 2026 року Україна та ЄС підписали рамкову угоду, а до цього вже було укладено низку двосторонніх домовленостей із країнами Європи та Близького Сходу.
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