16 корпус про виявлення наркотиків в авто Ширшина: «Закликаємо утриматись від передчасних висновків та обвинувачень»

16-й армійський корпус уважно стежить за подіями довкола колишнього командира батальйону 47-ї бригади, нині – офіцера управління Олександра Ширшина, в машині якого вчора при раптовій зупинці поліцією знайшли наркотики. У заяві корпусу в Facebook зазначили, що взяли до відома позицію органів Нацполіції про обставини перевірки автомобіля Ширшина.

16 АК звернув увагу, що дії правоохоронців мають бути обґрунтованими, а правові підстави – зрозумілими і переконливими. У корпусі проведуть службове розслідування і комплексну перевірку обставин затримання майора Ширшина.

«Знаємо Олександра як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних Силах і вже доводила свою правоту в судах», – йдеться в повідомленні.

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Корпус очікує неупередженого розслідування від правоохоронних органів, а також врахування попередніх обставин «справи Ширшина».

«Закликаємо утриматись від передчасних висновків та обвинувачень. Однією із засад правової держави є презумпція невинуватості. Безпідставні спроби дискредитувати військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають Україну, – неприпустимі», – наголосили в 16 АК.

Контекст

28 серпня вдень у Харкові автомобіль військового Олександра Ширшина зупинила поліція. За словами військовослужбовця, правоохоронці заявили, що мають інформацію про те, що він «під чимось». Ширшин запропонував пройти перевірку, йому сказали, що робити це потрібно в медзакладі, і попросили оглянути його авто.

За словами військового, в багажнику забороненого не знайшли, після чого правоохоронці попросили оглянути салон і багато разів запитали, чи має він щось заборонене. Після огляду салону і особистих речей вони попросили оглянути підлокітник.

«Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник – там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: “Що це?” Я кажу: “Я не знаю”. Я його розгортаю, а там – трава з вагами. І купа пакетиків», – сказав він.

Слідчі дії тривали декілька годин, Ширшин залучив адвокатів. Після першого обшуку машини поліцейські знайшли пакети не лише з «травою», а й з іншими речовинами.

Військовий заявив, що наркотики підкинули сплановано.

У коментарі УП в поліції Харківської області сказали, що Ширшин не затриманий – його викликали до райвідділу як свідка за фактом «вилучення речовин, які можливо є наркотичними засобами».

Олександр Ширшин є одним з військовослужбовців, який публічно заявляв про втрату бійців і насильницькі методи в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.

Раніше він публічно критикував військове командування за деякі операції на території Росії, що призвели до значних втрат українських військових. Після цього Ширшина визнали «недисциплінованим». Він скасував цей статус через суд.