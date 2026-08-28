Військовий Олександр Ширшин повідомив, що йому підкинули наркотики (доповнено)

Військовослужбовець Олександр Ширшин повідомив, що йому підкинули наркотики. У дописі в Facebook 28 серпня він сказав, що їх знайшли під час перевірки поліцією.

Він вважає, що це було сплановано. Наразі Ширшин очікує на приїзд адвоката.

«Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано», – сказав військовослужбовець.

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Він додав, що під час зупинки, окрім поліції, були й інші люди, які передавали по ньому дані. Журналістка Анна Калюжна зазначила, що наркотики були в великій кількості.

«Поліція підчікувала в конкретному місці і вказувала, що саме треба відкрити. Підклали раніше. Судячи з попередніх даних ламали сигналку», – припустила вона.

У коментарі «Бабелю» Ширшин сказав, що правоохоронці зупинили його машину в Харкові, коли він проїжджав повз місце ДТП. Вони обшукали його машину і знайшли там наркотики. Ширшин сказав, що їх підкинули.

Також він розповів, що перед обшуком поліцейські сказали, що мають інформацію, що він «під чимось».

«Я кажу: "Ну якщо я під чимось – задувайте мене". Він каже: "Ні, ми поїдемо в медзаклад". Я кажу: "Добре, поїхали в медзаклад". Він каже: "Але давайте спочатку подивимося вашу машину. Відкрийте багажник"», – розповів він «Бабелю».

За словами військового, в багажнику забороненого не знайшли, після чого правоохоронці попросили оглянути салон і багато разів запитали, чи має він щось заборонене. Після огляду салону і особистих речей вони попросили оглянути підлокітник.

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«Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник – там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: “Що це?” Я кажу: “Я не знаю”. Я його розгортаю, а там – трава з вагами. І купа пакетиків», – сказав він.

Він припустив, що йому можуть інкримінувати збут наркотичних речовин. Ширшин очікує на приїзд адвоката і слідчо-оперативної групи.

Олександр Ширшин є одним з військовослужбовців, який публічно заявляв про втрату бійців і насильницькі методи в окремих штурмових підрозділах Сил оборони.

Після 15-ї години Ширшин повідомив, що йому інкримінують 307 КК України (незаконне виробництво і збут).

«В ході очікування зʼявилися ще пару пакетів трави навколо машини.. провели слідчі дії і "вилучення" навколо машини. Далі будуть обшукувати машину», – сказав він.

Раніше Олександр Ширшин очолював батальйон у 47-й бригаді. Торік він публічно розкритикував рішення командування під час операцій на території Росії. Ширшин вказав на те, що деякі завдання призвели до великих втрат оборонців. Після його допису Генштаб обіцяв розібратися. Олександр Сирський, коментуючи допис, сказав, що Ширшин «очевидно хоче уваги чи реалізації, я не знаю, мені розв’язання проблем через фейсбук не дуже зрозуміло», повідомляло «Слідство інфо».

Згодом перевірка назвала Ширшина «недисциплінованим»: «Капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах і заслуговує на зауваження». Суд скасував визнання його недисциплінованим цього місяця.