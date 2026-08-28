Росіяни вдарили по Сумах із РСЗВ: семеро людей госпіталізовані

Російські військові завдали удару по Сумах, попередньо – із реактивної системи залпового вогню. Унаслідок атаки постраждали люди, пошкоджені складські приміщення та транспорт.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Удару зазнав Зарічний район міста. Наразі відомо про сімох госпіталізованих постраждалих. Один із них перебуває у важкому стані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На місці триває рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
- Вранці 28 серпня ДСНС України повідомила, що внаслідок російських авіаударів по Сумах загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Під час атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура, на кількох локаціях спалахнули пожежі.
- За вчора внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинули двоє людей. Ще 12 осіб отримали поранення, зокрема дитина. Російська армія била по житлових будинках.