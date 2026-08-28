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Росіяни вдарили по Сумах із РСЗВ: семеро людей госпіталізовані

Один із потерпілих у важкому стані.

Росіяни вдарили по Сумах із РСЗВ: семеро людей госпіталізовані
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Російські військові завдали удару по Сумах, попередньо – із реактивної системи залпового вогню. Унаслідок атаки постраждали люди, пошкоджені складські приміщення та транспорт.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Удару зазнав Зарічний район міста. Наразі відомо про сімох госпіталізованих постраждалих. Один із них перебуває у важкому стані. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці триває рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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