Після смерті гірника на шахті у Львівській області розпочато розслідування

Під час робіт вчора відбувся обвал породи та бетонного укріплення на ділянці, де працював загиблий.

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Після обвалу на шахті “Межирічанська” у Шептицькому на Львівщині розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Учора близько 12:30 на шахті травмувалося двоє гірників. Один з них загинув.

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За попередньою інформацією, під час робіт відбувся обвал породи та бетонного укріплення на ділянці, де працював загиблий.

Працівники шахти, які перебували поруч, викликали рятувальників та до їх прибуття самостійно намагалися розібрати завали та деблокувати постраждалого. Проте врятувати чоловіка не вдалося, 37-річний мешканець району помер від отриманих травм.

Водночас на іншій ділянці під час виконання робіт зазнав травм 30-річний гірник. Чоловіка госпіталізували, загрози його життю немає.

За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1, 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, у тому числі таке, що спричинило загибель людини.