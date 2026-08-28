В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Після смерті гірника на шахті у Львівській області розпочато розслідування

Під час робіт вчора відбувся обвал породи та бетонного укріплення на ділянці, де працював загиблий.

Після смерті гірника на шахті у Львівській області розпочато розслідування

Після обвалу на шахті “Межирічанська” у Шептицькому на Львівщині розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Учора близько 12:30 на шахті травмувалося двоє гірників. Один з них загинув.

Реклама

За попередньою інформацією, під час робіт відбувся обвал породи та бетонного укріплення на ділянці, де працював загиблий.

Працівники шахти, які перебували поруч, викликали рятувальників та до їх прибуття самостійно намагалися розібрати завали та деблокувати постраждалого. Проте врятувати чоловіка не вдалося, 37-річний мешканець району помер від отриманих травм.

Водночас на іншій ділянці під час виконання робіт зазнав травм 30-річний гірник. Чоловіка госпіталізували, загрози його життю немає.

За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1, 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, у тому числі таке, що спричинило загибель людини.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies